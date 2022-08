Vesna Stare Crnjac, gimnastična sodnica: Nekateri bi jih ukinili, toda brez njih ne gre

Nepogrešljivi del gimnastičnih tekmovanj so sodniki. Ko smo prvi dan večpanožnega evropskega prvenstva v Münchnu vstopili v olimpijsko dvorano, so tekmovale članske reprezentance v prvi izmeni. Na dvovišinski bradlji smo opazili znan, a vselej strog in brezkompromisen pogled Vesne Stare Crnjac. Mednarodna sodnica je ocenjevala težavnost na dvovišinski bradlji. Urnik je bil zelo natrpan, telovadke so tekmovale v štirih izmenah – od desetih dopoldan do 20.30. »Po drugi izmeni bom imela kratko pavzo. Pridite takrat,« nas je pozvala strokovnjakinja Vesna Stare Crnjac, ki je svoje življenje posvetila gimnastiki. Bila je aktivna telovadka, od leta 1990 pa do pred kratkim je v ŠD Gib delala kot trenerka, sočasno pa je bila v športnem društvu vodja gimnastične sekcije. »Sredi junija sem prejela odpoved delovnega razmerja. Več o tej občutljivi temi ta čas ne bi govorila,« je presenetila z odgovorom med krajšim premorom v Münchnu. Poleg nje v Münchnu v ženski gimnastiki sodi še nekdanja olimpijka Mojca Mavrič, naslednji teden pa bosta pri moških sodila še Enis Hodžič Lederer in Igor Ivanuš.