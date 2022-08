Mrle z družino obiskal Toskano

Vsestranska glasbenika Ivanka Mazurkijević in njen partner Damir Martinović Mrle sta kot poznavalca in strastna zbiratelja umetnosti svoj entuziazem in znanje prenesla na hčerki, zato je pričakovano, da družinske izlete popestrijo s kraji, ki se ponašajo z bogato kulturno dediščino. Tokrat sta glasbenika z družino nekaj prostih dni preživela v Benetkah in Toskani. »Obe dekleti smo peljali na osemdnevno potovanje po Italiji, razdeljeno na dve etapi, Benetke z nastanitvijo v San Polu, nato pa smo obiskali Toskano, torej Firence, Piso in Sieno,« se je pohvalil vsestranski glasbenik, ustanovitelj in basist reške skupine Let 3. Ker je bil Mrle član ekipe arhitektov in umetnikov, ki je leta 2006 zastopala Hrvaško na Beneškem bienalu (sodelovala sta arhitekta Saša Randić in Idis Turato, režiser glasbenih videospotov Radislav Jovanov - Gonzo in Damir Martinović - Mrle), je imel ogled letošnje izložbe največje razstave sodobne umetnosti na svetu v predelu Giardino oseben ton.