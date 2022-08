»Vsega skupaj ne ceniš, dokler se ne zgodi nekaj groznega, ko v hipu vse izgubiš in se začneš spraševati, ali boš sploh še kdaj videl, slišal, hodil in podobno. Za menoj je resnično grozljiva izkušnja, ki pa me je zagotovo naredila močnejšega,« je povedal Kutcher. Bolezen, ki je prizadela 44-letnega igralca, se imenuje vaskulitis, je izjemno redka in je lahko različno huda, v osnovi pa pri njej pride do poškodbe žil, ki se zožijo in zatečejo. V najboljšem primeru povzroči vročino, utrujenost in glavobol, glede na simptome, ki jih je imel Kutcher, pa je bila pri njem oblika precej huda. »Zdravja ne cenimo dovolj,« je ob tem še povedal igralec, medtem ko je Bear Grylls vse skupaj pospremil z besedami: »Kaj vseskozi tako radi poudarjamo, tudi v naši oddaji? Nevihte in pretresi te naredijo le močnejšega in mislim, da je Ashton Kutcher živi dokaz, da je res tako.«