Babiševo premoženje v kraju Mougins, ki je predmet preiskave, vključuje dve posesti, ki sta bi kupljeni prek podjetja s sedežem v Monaku, ki je v lastništvu ameriške pravne osebe.

Zapleten postopek, prek katerega je Babiš prišel do tega premoženja v skupni vrednosti 14 milijonov evrov, je bil javnosti razkrit v Pandorinih dokumentih, prek katerih so novinarji v okviru Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ) razkrili sporne finančne posle svetovnih voditeljev in vplivnežev v davčnih oazah.

Babiš si je z nepremičninskim poslom leta 2009 pridobil dve nepremičnini, vključno z vilo s površino 500 kvadratnih metrov in pripadajočo parcelo, ki meri tri hektarje.

Nakupoval je z gotovino

Račun nakupa, ki so ga videli novinarji pariškega časnika, kaže na to, da je bil nakup opravljen z gotovino. A razkritja iz Pandorinih dokumentov kažejo na to, da je Babiševo ameriško podjetje za nakup vzelo kredit v višini 15 milijonov evrov pri podjetju z Britanskih deviških otokov. V uradni francoski dokumentaciji to posojilo ni zabeleženo, zaradi česar preiskovalci sumijo, da gre za primer pranja denarja.

Leta 2016 in 2018 je Babiš nato postopoma prenesel lastništvo nepremičnine na pravno osebo v njegovi lasti, pri čemer je delnice teh ameriških in monaških podjetij prenašal na soprogo Moniko Babišovo, ki je še isti dan te prenesla nazaj na moževo podjetje.

Kot navaja Le Monde, takšne preiskave pogosto trajajo dolgo časa, še dodatno jih otežuje dejstvo, da razne vpletene države - mnoge med njimi davčne oaze - niso vedno pripravljene sodelovati s preiskovalci.

To ni prva preiskava finančnih nepravilnosti zoper Babiša, saj je češko tožilstvo marca letos proti njemu vložilo obtožnico zaradi suma zlorabe evropskih sredstev.

Babišu na Češkem očitajo, da je leta 2008 prejel dva milijona evropskih sredstev za svoja podjetja za gradnjo kompleksa Štorkljino gnezdo. Sredstva so bila sicer namenjena podpori majhnih in srednje velikih podjetjih, medtem ko je Babiš vodil holding Agrofert, v katerem je skoraj 200 podjetij.

Babiš je vlado v Pragi vodil med letoma 2017 in 2021, ko je na volitvah oktobra izgubil oblast.