Katja K. Ošljak asistentka na FDV, raziskovalka in ustanoviteljica Zavoda Vsak: Več tehnologije ne pomeni boljše družbe

V sodobni, digitalni družbi je nujno razumeti delovanje tehnologije, saj lahko kot družbena bitja le tako živimo v celoti, bolj kakovostno in bolj demokratično, pravi Katja K. Ošljak, asistentka na FDV, raziskovalka in ustanoviteljica Zavoda Vsak. Rokovanje z napravami, programsko opremo in urejevalniki besedil je pomembno in koristno, a je treba začeti govoriti tudi o digitalni kulturi in etiki v tehnološkem svetu ter tem, kako digitalni mediji spreminjajo naš vsakdan. To dolgujemo (zlasti) mladim.