Resnica o vojni v vojni

Resnica in vojna sta v vojni na življenje in smrt. Bitka za svojo resnico je vedno bila in je temeljna sestavina vsake vojne. Brez zmage lastne resnice ni mogoče zmagati v vojni. Orožje in vojaki jo samo potrjujejo, ne morejo pa je sami izbojevati. Resnica je predmet vojskovanja, tako kot ozemlje, politične sile, vojaške formacije, zaveznice in sovražnice, tajna orožja, zmage in porazi, vojaški načrti in zvijače. Zavita je v tančice tajnosti kot vse, kar lahko vpliva na njen končni izid. Megla vojne je inherentna vsaki vojni, dodatno jo sprožajo vojskujoče se strani z metanjem dimnih bombic.