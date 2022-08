Mi, favoriti!

Z vrnitvijo Gorana Dragića se je slovenska košarkarska reprezentanca dokončno utrdila v vlogi enega največjih favoritov prihajajočega evropskega prvenstva. Aktualni evropski prvaki in četrti z lanskih olimpijskih iger so imeli pred nekaj dnevi na stavnicah drugo najnižjo kvoto, takoj za Srbi, ki so vmes ostali brez Miloša Teodosića, na Fibini jakostni lestvici pa so bili Slovenci uvrščeni celo na prvo mesto, pred Francozi in Grki. Vse to seveda zveni povsem logično, če imaš v ekipi Luko Dončića, a vendar je za Slovenijo to nekaj novega.