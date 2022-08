Zadnji narodni heroj Vladimir Matijanić​

“Če bi šlo za kakega drugega novinarja, ki je prijazen z menoj, bi me gotovo poklical in jaz bi naredil vse, da bi mu pomagal! On pa očitno ni bil prijazen niti s temi svojimi jugodoktorji, tako da ni imel nikogar, ki bi mu pomagal, razen urgence. Lahko predpostavimo, da je na koncu umrl zaradi svojih kvazipoštenih stališč, da ne potrebuje protekcije, in potem ni imel nikogar, da bi ga poklical na pomoč.« S temi besedami na facebooku je smrt mojega prijatelja, novinarja Vladimirja Matijanića, pospremil splitski zdravnik dr. Hrvoje Tomasović, desničar, ki je svojčas tudi pogreb Predraga Lucića opisal kot »zborovanje četnikov in satanistov«.