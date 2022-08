Okoli 27.000 evrov se je z njeno pomočjo zaradi neustrašnosti med oblaki že steklo na račune nevladnih organizacij. Tudi po njenem zadnjem poletu, ko so jo vnovič prišli spodbujat in občudovat njena družina in stanovalci doma za starejše Abbeyfield. Kot pravi Bromageeva, je njena družina vedno v skrbeh, ko jim sporoči, da bo opravila še en let. In vedno znova je družina tudi vesela, da je na tleh spet pristala varno. Sama v vetru v laseh neznosno uživa. Z lahkoto naredi tudi luping, v katerem za nekaj sekund občuti breztežnost, pozneje pa se pozabava s kar malce hudomušno mislijo, da ji bodo vsi ti leti z vetrnim božanjem ličnic morda pomagali, da bodo čudežno izginile njene starostne gubice. Pri zadnjem poletu, ko je denar zbirala za lokalni hospic, je za varnost Bromageeve na svojih krilih bolj skrbelo pilota kot njo samo. Triindevetdesetletna gospa se je v minulih letih za zbiranje dobrodelnih donacij popeljala že tudi po jeklenici in se spustila z ene najvišjih stolpnic v Gloucestershirju. Še letos naj bi se Betty Bromage še enkrat odpravila med oblake, kot potnica v letalu, a se bo na zemljo vrnila s padalom.