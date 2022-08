Lokalni mediji so poročali, da je bil en moški v četrtek zjutraj ugriznjen v obe roki, čemur je sledil še en napad istega popoldneva na drugega moškega, ki je utrpel poškodbe prstov na levi roki. Po poročanju medijev so vsaj enega od njiju v četrtek odpeljali v bolnišnico. Japonski uradniki verjamejo, da je isti delfin odgovoren za vsaj šest povezanih napadov to poletje. Zaenkrat še ni znano, katera vrsta delfinov je bila vpletena v napad.

Oba incidenta sta se zgodila na plaži Koshino, priljubljeni destinaciji za plavalce in delfine v bližini mesta Fukui na zahodu Japonske. Uradniki so zdaj na plažo namestili ultrazvočne oddajnike v upanju, da bodo njihovi visokofrekvenčni hrupi odvrnili delfine od območja. Plavalce so tudi opozorili na nevarnosti, ki jih predstavljajo te morske živali, in jim predlagali, naj se jim v vodi izogibajo.

Po poročanju lokalnih medijev so se delfini na tem območju že navadili na človeško interakcijo, saj so jih opazili v izjemno plitvih delih plaže. Znanstveniki menijo, da je divjim delfinom plavanje skupaj z ljudmi »neverjetno stresno,« saj obstajajo dokazi, da to moti njihove vedenjske rutine.