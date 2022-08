Samica mroža, ki je dobila ime po nordijski boginji ljubezni in lepote, se že od 17. julija zadržuje v norveških vodah in navdušuje domačine, ki jo radi opazujejo predvsem med dremanjem na čolnih, kjer prespi okoli 20 ur dnevno. Mroži sicer živijo precej severneje, v arktičnem območju, a se zaradi podnebnih sprememb in posledičnega taljenja ledu njihov življenjski prostor spreminja. Številni Norvežani so tako namreč lahko mroža prvič videli v naravnem okolju.

If you guys are having a bad day, try to go to Youtube and search "Freya Walrus Norway". This majestic creature is now my spirit animal lmao. https://t.co/oEbASxiCM6 — Zakwan Khidzir (@zakwan_khidzir) August 7, 2022

Norveške oblasti so že julija posvarile ljudi, naj se Freyi ne približujejo in naj se s kajaki nikakor ne vozijo v njeni bližini, a so naleteli na gluha ušesa. »Mrož običajno ne predstavlja nevarnosti za ljudi, dokler vzdržujejo varno razdaljo. A če posegajo v njegov prostor in ne dobi dovolj počitka, se lahko počuti ogroženo in napade,« so še dejali.

Ker se je njeno zdravje precej poslabšalo, strokovnjaki vse glasneje razmišljajo, da bi jo evtanazirali, saj predstavlja nevarnost za ljudi, obenem pa ogroža tudi sebe. »Razmišljamo, kako ukrepati, in evtanazija živali se zdi vse verjetnejša možnost,« so dodali po poročanju Guardiana. Po mnenju strokovanjakov mrožinja nima dovolj počitka in zato sumijo, da je žival pod velikim stresom. »Nepremišljeno obnašanje javnosti in neupoštevanje priporočil oblasti bi lahko ogrozilo življenja,« je dejala Nadia Jdaini, tiskovna predstavnica agencije za ribištvo.

Slike njenega plezanja na pomorska plovila so na Twitterju sprožile val oboževanja. Zaradi pomislekov, da bi slavnega mroža lahko uspavali, so nekateri ljudje pozvali ostalo javnost, naj upoštevajo nasvete oblasti in Freyo pustijo pri miru, da bo lahko živela.