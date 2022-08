Lov na pitona

»Ko začneš izmeno, res ne veš, kaj te čaka v službi,« so na facebooku zapisali ljubljanski policisti. Včasih se podijo za tatovi, drugič za prehitrimi vozniki, tretjič usmerjajo promet. Pride pa tudi dan za kakšno bolj neobičajno intervencijo. Prejšnji petek zvečer so namreč z gasilci vred (ti šele imajo pisane zadolžitve!) v ljubljanskih Kosezah lovili kačo. »Pravzaprav kraljevega pitona, ki je očitno ušel lastniku,« so zapisali poleg objavljene slike pogrešane živali. Ko so kačona uspeli ujeti, so ga predali delavcem herpetološkega društva, kjer je kača počakala na svojega lastnika. Ta je malo kasneje poklical na kačofon – da, ta obstaja tudi pri nas! - in ljubljenčka odpeljal domov. Vsi, ki živijo v bližini, pa si verjetno iz vsega srca želijo, da bo pitona tokrat malce bolje zaprl ali v terarij ali v stanovanje samo.

Ose v prometu!

Če je po kitajskem koledarju 2022 leto tigra, pa je, če samo pogledate skozi okno, se odpravite na kosilo ali pijačo, v praksi več kot očitno leto ose. Lani jih je bilo zelo malo, letos jih je, kot bi jih »naklel«, bi rekla pokojna oma avtorice tega članka. Privabljajo jih hrana, sladke pijače, parfumi, a tudi znoj. Čeprav dokaj nadležne, pa ose načeloma niso agresivne, zato strokovnjaki odsvetujejo nenadzorovano kriljenje z rokami v njihovi bližini. So pa očitno ose zadnje dni tudi (nov) dejavnik v prometu. Policisti so namreč poročali o kar dveh nesrečah, v katere so bile vpletene. V Kranju so najprej napadle žensko na skiroju, ki ji je zaradi tega kasneje postalo slabo in je padla. Na Bledu pa se je ena od njih uspela prebiti v čelado motorista in ga pičiti v ustnico. Zaradi slabosti je moral začasno prekiniti, na pomoč so priskočili reševalci.

Brcal, grizel in grozil s smrtjo

Nasprotno od nas, civilistov, ki ob srečanju s starimi prijatelji ali znanci kar kipimo od sreče, policisti nad starimi, že znanimi obrazi niso tako zelo navdušeni. V okolici Šentjerneja tako večkrat naletijo na 21-letnega mladeniča, ki antipatije do mož v modrem ne more skriti (obenem pa tudi ne simpatije do alkohola). Ustavili so ga že julija, ko je opit vozil traktor in to brez vozniškega dovoljenja. Takrat je enega policista brcnil, drugega ugriznil. Pijan je v okolici Šentjerneja vozil tudi tokrat. Ker jim je skušal pobegniti, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali s seboj. Upiral se je in grozil, da bo vse ubil, glasen je bil tudi v avtu, ki ga je poškodoval. Dva policista je lažje ranil.

Reševalci na gori, pogrešana v dolini

Te dni že ptički čivkajo, koliko dela imajo gorski reševalci zaradi (neprimerno opremljenih) povečini tujih pohodnikov. Prejšnji petek zvečer so bili obveščeni, da sta pogrešana 48-letni nemški državljan in otrok. S parkirišča v dolini sta se tisto jutro odpravila proti planini in se izgubila na območju okoli dva tisoč metrov visokega Zadnjiškega Ozebnika nad dolino Trente. Bovški gorski reševalci in brniška dežurna ekipa s policijskim helikopterjem ju isti večer niso našli, iskanje pa s pomočjo novogoriških gorskih policistov nadaljevali prihodnje jutro. Med iskanjem so dobili sporočilo, da sta se planinca povsem izčrpana, a nepoškodovana vrnila v dolino in odšla. Noč sta preživela in delno prespala v manjši dolini z zelo strmim pobočjem, gosto poraščenim z drevjem. Takoj ob svitu sta splezala na manjšo jaso in se po zelo strmem in kamnitem pobočju vrnila v dolino. Konec dober vse dobro …

Splezal na dimnik in izginil

Prav nenavadno intervencijo so te dni zabeležili policisti iz Plomina v hrvaški Istri. Nekdo je namreč splezal na 340 metrov visok dimnik termoelektrarne, s katerega se ni želel spustiti. Čisto povsem gotovo ni, kaj se je s plezalcem zgodilo, saj je kar naenkrat izginil. Možno, da mu je uspelo pobegniti še pred prihodom policije, ali pa se je takrat skril v notranjost gigantskega dimnika, drugega najvišjega v Evropi. Policisti in gasilci so ga ali jo čakali pod vznožjem, dokler niso obupali. Ne gre za prvi takšen primer, predlani se je nanj namreč povzpel mladi Anglež, ki je v višavah še celo malce potelovadil. S seboj je vzel še hrvaškega pajdaša, na vrhu dimnika pa sta vztrajala kar 21 ur.