Rosberg je posnetek s prve vožnje z nevero v Zagrebu, ki se ji je pridružil tudi Mate Rimac, objavil na svojem kanalu na družbenem omrežju YouTube. Prvi prodani primerek pod imenom Stellar je črne barve.

V podjetju Rimac so svoj paradni električni hiperavtomobil razvijali in testirali pet let. V tem času so izdelali 18 prototipov in opravili 45 testov trčenj. Za sestavljanje posameznega avtomobila potrebujejo pet tednov, dele avtomobila pa izdelujejo več mesecev.

Skupina Rimac namerava proizvesti 50 primerkov nevere letno.