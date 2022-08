V četrtek popoldne je moški, oblečen v neprebojni jopič in oborožen, prišel do poslopja FBI. Ko so se varnostniki soočili z njim, je pobegnil z avtomobilom. Za njim so se podali državni policisti, na katere je potem med vožnjo začel streljati. Ujeli so ga približno 75 kilometrov severovzhodno od mesta, ko je zapustil avtomobil in po krajšem obstreljevanju med stranema so ga ubili. Med policisti ni bilo poškodovanih.

Policija moškega še ni uradno identificirala in niti ni komentirala njegovega morebitnega motiva. Glede na poročanje ameriških medijev, ki se sklicujejo na izjave pripadnikov policije, pa naj bi bil osumljenec prisoten na območju Kapitola 6. januarja lani, ko so podporniki nekdanjega predsednika Donalda Trumpa vdrli v poslopje ameriškega kongresa. Ni jasno, ali je tudi on vstopil.

V ZDA se trenutno pojavljajo svarila pred povečano grožnjo za policiste, potem ko so agenti FBI v ponedeljek izvedli sodno potrjeno preiskavo na Trumpovem floridskem posestvu.

Trump trdi, da gre za politični pregon, njegovi zavezniki in republikanci pa kritizirajo FBI in grozijo s povračilnimi ukrepi, ko bodo spet na oblasti. Nekateri Trumpovi privrženci, med katere spadajo pripadniki več skrajno desnih skupin, na družbenih medijih pozivajo k uporu, revoluciji in napadom na agente FBI.