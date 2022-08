Devet let po tem, ko je bil obsojen zaradi utaje davkov in mu je senat za šest let prepovedal politično udejstvovanje, se namerava 85-letni Silvio Berlusconi vrniti v parlament kot senator, ko bodo Italijani na predčasnih volitvah 25. septembra volili poslance in senatorje, obojih sicer tretjino manj kot doslej zaradi volilne reforme. »Mislim, da bom vendarle kandidat za senat, tako da bodo vsi ti, ki so me za to prosili, zadovoljni,« je v sredo za radio RAI dejal trikratni premier, pa tudi milijarder in medijski magnat. Berlusconi je sicer politično že spet aktiven, leta 2019 je postal evropski poslanec.

Boj Bratov Italije in Demokratke stranke

Njegova desnosredinska stranka Naprej, Italija je julija prispevala svoje k padcu premierja Maria Draghija, ko ga ni hotela podpreti. Zdaj pa upa, da se bo vrnila na oblast v koaliciji z Giorgio Meloni oziroma njenimi Brati Italije, ki so jih ustanovili nekdanji neofašisti, in s prav tako precej desno stranko Liga Mattea Salvinija.

Berlusconi je ob tem nedavno zanikal trditev, da je zaskrbljen zaradi možnosti, da Melonijeva, katere geslo je Bog, domovina in družina, postane premierka v državi, ki ima v EU tretje največje gospodarstvo. »Prepričan sem, da bo Giorgia, če bo premierka, dobro opravila to težko nalogo,« je dejal. Vendar je tudi pozval volilce, naj podprejo njegovo stranko, ki je v desni koaliciji najbolj zmerna in najbolj za evroatlantske povezave. »Vsak glas za stranko Naprej, Italija bo okrepil zmerni in sredinski značaj koalicije,« je dejal za dnevnik Il Giornale, katerega lastnik je.

V omenjeni desni koaliciji res najbolje kaže Bratom Italije, ki se v anketah borijo za prvo mesto z levosredinsko Demokratsko stranko Enrica Lette. Obe imata okoli 24 odstotkov podpore. Liga naj bi dobila okoli 13 odstotkov glasov (pred tremi leti je imela v anketah 38 odstotkov podpore), stranko Naprej, Italija, ki je zmagala na volitvah leta 1994, 2001 in 2008, pa podpira okoli osem odstotkov Italijanov.

Melonijeva poskuša miriti

Melonijeva je zaradi pomislekov do njenega vodenja vlade, ki so močni tudi v tujini, zdaj na videu, ki ga je poslala tujih medijem v angleščini, francoščini in španščini, zagotovila, da njena stranka, če pride na oblast, ne bo nevarna. Dejala je, da je strah pred Brati Italije nesmiseln in da ga spodbujajo levi mediji. »Italijanska desnica je fašizem že pred desetletji prepustila zgodovini, saj je zelo jasno obsodila zatiranje demokracije in škodljive protijudovske zakone. V naši stranki nasprotujemo vsaki protidemokratični tendenci z odločnostjo, ki je v italijanski in evropski levici včasih ni,« je dejala 45-letna Melonijeva, ki je doma iz Rima.

Poudarila je, da je njena stranka prozahodno usmerjena in da je obsodila ruski napad na Ukrajino. Za desno koalicijo je ta vojna sicer velika zadrega, ker sta tako Salvini kot Berlusconi prijateljevala s Putinom. Salvini je celo brez zadržkov priznal rusko priključitev Krima, leta 2019 pa je Putina razglasil za »najboljšega državnika na svetu«. Kot Berlusconi tudi Salvini zdaj ni naklonjen sankcijam proti Rusiji, menda imata oba tudi zadržke glede pošiljanja orožja Ukrajini. V drugih zahodnih državah obstaja bojazen, da bo z zmago omenjene desne koalicije Putin dobil vpliv v Italiji.

Melonijeva, ki sicer pogosto napada »bruseljsko birokracijo« in velja za evroskeptično političarko, tudi zanika, da bi načrtovala izstop Italije iz EU. Obljubila je, da ne bo ogrozila finančne stabilnosti države in da bo denar, ki ga Italija prejema od EU v okviru pomoči članicam za okrevanje gospodarstva po pandemiji, dobro vložila. Italija bo dobila iz tega sklada daleč največ, to je več kot 200 milijard evrov.