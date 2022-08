Kamnik je letos obiskalo dvakrat več domačih obiskovalcev kot lani in kar osemkrat več tujih gostov. V prvem polletju 2022 so imeli 15.832 obiskovalcev, od tega 7858 domačih in 7974 tujih gostov. Med slednjimi je bilo največ obiskovalcev s Hrvaškega, sledijo jim prebivalci Nemčije, Italije, Madžarske, Češke, Avstrije, Bosne in Hercegovine ter Francije. Podobno kot v drugih mestih po Sloveniji je tudi v Kamniku prespalo največ gostov iz Ukrajine, kar je posledica nastanitev Ukrajincev zaradi vojnega žarišča, tako da ne gre za turiste po klasični definiciji. Sledijo jim Hrvati, ki so letos presenečenje, nato Nemci, Italijani, Čehi, Madžari, Srbi, Bosanci in Avstrijci.

Terme Snovik ostajajo največji ponudnik

Največ turistov je v prvem polletju 2022 prespalo v Termah Snovik (slabih 37 odstotkov), ki ostajajo največji turistični ponudnik v Kamniku. Letos so pred glavno turistično sezono različni ponudniki koč na Veliki planini skupaj zbrali slabih 17 odstotkov vseh nočitev v Kamniku. Kot samostojni turistični ponudnik pa je Slovenia Eco Resort dosegel deset odstotkov vseh nočitev v Kamniku. Kar po podatkih Statističnega urada RS pomeni, da skupno število opravljenih nočitev na območju občine Kamnik v prvem polletju leta 2022 zajema že 96 odstotkov opravljenih nočitev iz rekordnega leta 2019.

Kot so sporočili v Zavodu za turizem in šport Kamnik, je dober obiska Kamnika mogoče pripisati naravnim danostim in s tem povezano strategijo turizma z nekajletnim grajenjem zelene in trajnostne identitete kraja prek trajnostnega zlatega znaka Slovenia Green Destination. Kot opažajo v Kamniku, še vedno namreč velja, da turisti še posebno v času po pandemiji iščejo tako imenovane zelene in varne destinacije, kar eno najlepših in najstarejših srednjeveških mest s svojimi naravnimi danostmi, odgovornim ravnanjem turističnih ponudnikov in preostalega gospodarstva ter zeleno in trajnostno strategijo razvoja kamniškega turizma vsekakor je. »Želimo si, da bi vsi deležniki znali in hoteli ohraniti takšno stanje, ki nikakor ni samoumevno, saj se je predvsem v času koronakrize pokazalo, koliko konkurenčnih prednosti ima Kamnik pred drugimi turističnimi destinacijami,« so še sporočili v zavodu.