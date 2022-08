V Španiji bo naslov prvaka branil Real Madrid, ki v svoje vrste ni uspel pripeljati francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja. Real je zadržal večino ekipe iz lanske sezone (odšli so Marcelo, Bale, Isco, Jović ...), okrepil se je s francoskim defenzivnim vezistom Aurelienom Tchouamenijem (Monaco), za katerega je plačal 80 milijonov evrov odškodnine, kar je rekord na letošnji poletni tržnici, ter nemškim branilcem Antoniom Rüdigerjem (Chelsea), ki je prišel brezplačno.

Zelo burno je dogajanje v Barceloni, ki se je izdatno okrepila, za kar je kljub minusu milijarde evrov porabila že 153 milijonov evrov. Prišli so danski osrednji branilec Andreas Christensen (Chelsea), francoski centralni branilec Jules Kounde (Sevilla, odškodnina 50 milijonov evrov), vezist iz Slonokoščene obale Franck Kessie (Milan), brazilski krilni napadalec Raphinha (Leeds, odškodnina 58 milijonov evrov) in poljski napadalec Robert Lewandowski (Bayern, odškodnina 45 milijonov evrov). Pogodbi so podaljšali z vezistom Sergiom Robertom in napadalcem Ousmanejem Dembelejem. Težave so se pojavile z registracijo vseh omenjenih igralcev, saj proračun kluba ni finančno uravnotežen.

Predpisi španske lige glede prihodkov in odhodkov so zelo strogi in Barceloni naj bi manjkalo vsaj 100 milijonov evrov. Prihodki so še vedno premajhni, čeprav je klub za 720 milijonov evrov prodal 24,5 odstotka delnic lastne produkcijske hiše Barca Studios in TV pravice za špansko ligo za naslednjih 25 let ameriški korporaciji Sixth Street. Prav zaradi finančnih težav je negotova usoda Nizozemca Frenkieja de Jonga, saj klub od njega zahteva, da plačo 18 milijonov evrov zmanjša za polovico, sicer so mu zagrozili celo s tožbo. Kapetan Gerard Pique je že privolil v znižanje plače, saj je imel pogodbo, po kateri bi do leta 2024 zaslužil 28 milijonov evrov, z bonusi pa lahko še 12 milijonov evrov.

V Italiji bo naslov prvaka branil Milan, za katerega bo še naprej igral 40-letni Zlatan Ibrahimović, ki je neuničljiv. Največ pozornosti je vzbudil prestop Paula Dybale iz Juventusa v Romo, ki je ob prihodu v Rim povzročil pravo evforijo. Roma, ki je lani postala prva zmagovalka konferenčne lige, se je okrepila po željah trenerja Joseja Mourinha (Dybala, Matić, Celik, Svilar, Wijnaldum). V Juventus se je po šestih letih brezplačno vrnil Francoz Paul Pogba, ki pa ima težave s poškodbo meniskusa, a je namesto operacije raje izbral počitek in rehabilitacijo. Črno-beli so za 70 milijonov prodali Matthijsa de Ligta v Bayern. V Inter se je vrnil belgijski napadalec Romelu Lukaku, ki ga je posodil Chelsea. Veliko prahu je dvignil predsednik Napolija Aurelio De Laurentiis, ki je dejal, da ne bo več kupoval igralcev iz Afrike, ker na njih ne more računati januarja in februarja, ko igrajo na afriškem prvenstvu.