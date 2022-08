Da so kvalifikacije v težavnosti za ženske in balvanskem plezanju za moške prestavili za tri ure, je danes ob koncu dneva zanemarljiv podatek. Je pa vzelo dejstvo na prizorišču evropskega prvenstva v športnem plezanju enim več, drugim pa manj energije. Najpomembnejši zaključek dneva je vendarle bil, da se je najboljša slovenska športnica Janja Garnbret odlično rokovala s terenom na Königsplatzu ter se prepričljivo uvrstila v sobotni polfinale. Z odliko je opravila prvega od petih tekmovalnih dni, kolikor naj bi jih imela Korošica v zgoščenem urniku prvenstva. Nasploh so bile današnje kvalifikacije bolj slovenske, saj je bila druga Mia Krampl, šesta Vita Lukan, sedma Lučka Rakovec, dvanajsta pa Sara Čopar. Moški so tekmovali v kvalifikacijah balvanskega plezanja, v sobotni polfinale pa so se uvrstili Jernej Kruder s tretjo oceno, Anže Peharc (enajsti) in Luka Potočar (19.), v kvalifikacijah pa sta svoja nastopa končala Zan Lovenjak Sudar (23.) in Gregor Vezonik (37.).

Osvojen le en vrh

»Veseli me, da je v središču Münchna dobra atmosfera. Na evropskem prvenstvu tekmujem po petih letih, zato sem toliko bolj vesela, da se počutim dobro. Kot sem povedala že pred prvenstvom, je posamična zlata kolajna z evropskega prvenstva edina, ki mi še manjka v zbirki. Če jo bom dosegla, bom uresničila cilje sezone,« je po nastopu povedala Janja Garnbret, ki je edina od dveh kvalifikacijskih smeri enkrat preplezala do vrha. »Res je, da mi je na drugi smeri spodrsnilo tik pod vrhom. To se v našem športu dogaja. Vseeno sem s svojim plezanjem zadovoljna,« je še odgovorila Korošica. Slovenke so dosegle izjemen ekipni uspeh, ki celo v soboto v polfinalu in finalu napoveduje več kot eno kolajno, zato je bil lahko slovenski selektor Gorazd Hren več kot zadovoljen.

Trener Janje Garnbret Roman Krajnik je bil zadovoljen predvsem z dejstvom, da sta bili smeri takšni, da so lahko plezalke pokazale svoje znanje. »Morda kvalifikacijski smeri nista bili najtežji, sta pa bili zelo dinamični, igrivi. Zdi se mi, da so bile plezalke kar malce presenečene. Po mojem mnenju so takšne stvari prave. Janja je pokazala svojo superiornost predvsem v prvi smeri. V drugi ji je spodrsnila leva roka, ko je že držala višji oprimek, a ni bilo nič tragičnega. Janja je bila zadovoljna in to je najpomembnejše,« je nastop Slovenjgradčanke ocenil Roman Krajnik.

Jutri nove kvalifikacije

Slovenkam se je na tretjem mestu najbolj približala Jessica Pilz, nad katero je pred sodelovanjem z Janjo Garnbret kot avstrijski selektor dve leti bdel tudi Roman Krajnik. »S svojim plezanjem ne morem biti povsem zadovoljna. Lahko rečem, da je bilo dobro, ne pa vrhunsko, s kakršnim se lahko vsaj približam Janji. Užitek je spremljati Slovenko, a s takšnim plezanjem, kot sem ga pokazala v kvalifikacijah, ne bom imela možnosti proti izjemni športnici, ki pleza na neki drugi ravni,« se je Janji Garnbret priklonila Jessica Pilz. Gledalci na Königsplatzu so bili navdušeni tudi nad moškimi kvalifikacijami v balvanskem plezanju, v katerih se je najbolje znašel Francoz Manuel Cornu.

Jutri bodo v središču Münchna kvalifikacije v balvanskem plezanju za ženske (ob 13. uri) in težavnosti za moške (ob 12. uri). Slovenijo bodo zastopali Janja Garnbret, Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Katja Debevec, Milan Preskar, Domen Škofic, Luka Potočar, Gregor Vezonik in Zan Lovenjak Sudar. Od slovenskih športnikov bodo jutri v olimpijskem regatnem centru nadaljevali z boji še veslači, sicer pa se obeta bržčas najbolj miren slovenski dan v enajstdnevnem dogajanju. Dodajmo, da bo jutri na prizorišče iz Saarbrückna, kjer je opravil sklepne priprave, pripotoval Darko Jorgić. Hrastničan bo pripotoval dan kasneje kot moška in ženska namiznoteniška reprezentanca, saj je imel klubske obveznosti.