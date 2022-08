Erdoganova zunanjepolitična nihanja

Leto 2003 je bilo eno tistih prelomnih let na Bližnjem vzhodu, ko zgodovina ni skoparila z dogodki. Za izraelskega premierja je bil izvoljen Ariel Šaron. Zveza Nato je v Afganistanu dobro poldrugo leto po ameriško-britanskem napadu prevzela mirovniške naloge pod Hindukušem. Konec marca 2003 so ameriška in britanska letala poletela nad Irak in z izmišljenimi razlogi strmoglavila Sadama Huseina. Napad se je zgodil dober teden dni zatem, ko je vodenje Turčije kot predsednik vlade prevzel Recep Tayyip Erdogan.