V Domžalah želijo podzemno železnico

Posodobitev kamniške proge, ki naj bi jo do leta 2030 elektrificirali in ji v večjem delu dodali drugi tir, se lomi predvsem pri vprašanju poteka proge skozi Domžale, kjer nasprotujejo gradnji podvoza na Ljubljanski cesti in želijo, da bi se proga poglobila. Pretresalo naj bi se tudi možnosti za drugačen potek proge na območju Preserij pri Radomljah.