Ko so ameriške rakete 3. januarja 2020 na ukaz predsednika Donalda Trumpa na bagdadskem letališču ubile Kasima Sulejmanija, poveljnika elitnih iranskih sil Al Kuds, ki so zadolžene za operacije v tujini in delujejo v okviru iranske revolucionarne garde, so v Teheranu takoj napovedali maščevanje. Sulejmani je bil politično drugi najmočnejši človek v Iranu, prijatelj verskega voditelja Alija Hamneja ter zelo priljubljen med ljudmi in nekaj se je skoraj moralo zgoditi. Tri dni kasneje je na iraška vojaška oporišča, kjer so bili ameriški vojaki, padla vrsta iranskih raket. Še večji zaostritvi sta se državi izognili, ker v iranskem napadu ni bilo ameriških žrtev – očitno je prej prišlo tiho opozorilo, da so rakete na poti.

Ameriško pravosodno ministrstvo pa je zdaj objavilo obtožnico, iz katere izhaja, da je poskušala Iranska revolucionarna garda smrt Sulejmanija maščevati še drugače – z organiziranjem atentata na nekdanjega Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona, je dejal zvezni tožilec Matthew M. Graves. Obtožnica je vložena proti članu revolucionarne garde Šahramu Poursafiju, ki naj bi mu zaupali organiziranje atentata, za katerega so bili pripravljeni plačati 300.000 dolarjev.

Poursafi je po navedbah v obtožnici preko stika na spletu prišel do neimenovane osebe v ZDA in ji 9. novembra lani ponudil plačilo v kriptovalutah za atentat na Boltona ter obljubil še večji, milijonski znesek za atentat na še eno osebo, katere imena niso razkrili. Neimenovani osebi, ki je potem postala informant FBI, naj bi Poursafi dal informacije o lokaciji Boltona ter nekatere podatke o njegovem gibanju, ki niso bili javno znani. Predlagal mu je različne načine za izvedbo atentata ter dejal, da njegovi nadrejeni zahtevajo videoposnetek atentata, navaja obtožnica.

Iz nje ni razvidno, zakaj naj bi si v Iranu za tarčo izbrali Boltona. Belo hišo je zapustil pet mesecev pred napadom na Sulejmanija. Je pa znani zagovornik zunanje politike trde roke in je atentat na Sulejmanija pozdravil ter zagovarja spremembo režima v Teheranu.

Iran trdi, da so obtožbe proti Poursafiju »smešne in brez podlage«. Kje je Poursafi, ni znano, navaja pravosodno ministrstvo. Za dejanja iz obtožnice je predvidena skupna kazen do 25 let zapora.

Obtožnico proti Poursafiju je pravosodno ministrstvo objavilo v času, ko je zaradi ponedeljkove hišne preiskave na Trumpovem domu na Floridi pod udarom kritik vrste republikancev, da izvaja pregon političnih nasprotnikov. Obelodanilo jo je tudi v času, ko je Evropska unija pripravila končno besedilo dogovora z Iranom o vrnitvi k jedrskemu sporazumu iz leta 2015. Iran je v pogajanjih med drugim zahteval, da ZDA s seznama terorističnih organizacij umaknejo revolucionarno gardo, kamor so jo uvrstile leta 2019 pod Trumpovo vlado. Vendar je aktualni predsednik Joe Biden po poročanju Politica maja letos sprejel končno odločitev, da tega ne stori, Teheran pa naj bi potem pri tej zahtevi popustil.