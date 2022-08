Petra Bezjak Cirman je univerzitetna diplomirana novinarka. Trenutno je poklicna predsednica Sveta delavcev RTV Slovenije in predstavnica zaposlenih v nadzornem svetu RTVS. V letih 2008 do 2017 je delovala kot novinarka na RTV Slovenija, v letih 2005 do 2008 pa je bila dopisnica z Dolenjske in novinarka v notranjepolitični redakciji Dela.

Vlada je obenem izdala odločbo o imenovanju Roka Capla za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit).