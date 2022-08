Ker je mantra tudi tega prelestnega poletja »uživajmo, dokler še lahko«, ker nas po vseh napovedih čakajo trdi in hladni časi, je povsod živahno kot že dolgo ne. Tudi med političnimi izvoljenci. V to, kje preživljajo počitniške dni najvišji predstavniki demokratičnih sil, so se poglobili na spletnem mestu metropolitan.si. »Jani Prednik, poslanec državnega zbora in član stranke Socialni demokrati (SD), ki velja za 'najbolj seksi politika' v Sloveniji, si je letos privoščil dopust ob morju. Čeprav ne vemo, kje točno je preživel svoj dopust, je več kot očitno užival ob sončnih zahodih, dni pa naj bi preživel v 'dobri družbi', kot so na to namignili njegovi sledilci pod fotografijo, ki jo je naložil na facebook,« so obelodanili.

Razprodani koncerti

Tudi predsednik republike Borut Pahor, sodeč po raziskavi njegovega spletnega življenja, med dopustom ni stal križem rok. Izvedeli smo, da se je s prvimi sončnimi poletnimi dnevi takoj zavihtel na kolo in nekaj dni preživel ob morju, kjer se je spoprijateljil s črno mačko. Na instagramu je namreč pustil svoj odtis v sliki in besedi. »Na teraso prihaja prijazna muca, ki smo ji nadeli ime Muca. Za vsak slučaj, da se ne izgubi, smo ji dali še priimek Prijazna,« je o svojih morskih odkritjih sodržavljanom poročal avtoriteta naroda. O imenih in priimkih pa je bil sila skrivnosten Jernej Tozon, ki je v ekskluzivnem javljanju za Slovenske novice pripovedoval o svoji grški avanturi. A s pridihom kančka skrivnosti, saj, kot so zabeležili, so njegove letošnje počitnice precej misteriozne, saj je zadnjih nekaj let dopust preživljal s prijatelji in glasbenimi kolegi, in to po robinzonsko, letos pa o svojem oddihu bolj ali manj molči. S kom uživa na vročem grškem soncu, sploh ni želel komentirati, povedal je le, da je v dobri družbi in da se ima lepo. »Raziskujem peš, z avtom, motorjem, s čolnom. Kar se da, kar me zanima. Predvsem kultura, narava, zgodovina ter sami ljudje. Tu poslušam samo grško glasbo, obožujem njihovo hrano, če se najde kitara v kakšnem domačem lokalu, tudi zabrenkam oziroma se poskušam naučiti katero njihovo ljudsko pesem,« je v precej izčrpnem poročilu svoja doživetja opisal Tozon.

Tozonov stanovski kolega Pero Lovšin pa se je namesto na morje letos odpravil v bolj hribovite predele domovine. V Svetu 24 so pribeležili, da ga z ženo Darjo velikokrat videvajo na Bledu, kar se jim, glede na to, da sta lani tam kupila staro hišo in jo preuredila, zdi povsem razumljivo. Jim je pa Lovšin izdal, da se kljub temu še vedno neizmerno rad rekreira. »Najbolj se posvečam nordijski hoji, plavanju in kolesarjenju. Če želiš zdržati rokenrol življenje, je treba vse več vlagati v gibanje. Ni mi do tega, da bi opustil vse razvade, zato še vedno rad občasno kdaj nazdravim, a vsekakor skrbim, da sem sicer v dobri kondiciji. Kljub temu pa se morskim užitkom letos nisem povsem odpovedal, le užil sem jih v manjši meri kot običajno,« je o svoji kondiciji bralnemu krožku Slovenije Lovšin. V sila dobri formi je še en slovenski glasbeni heroj Domen Kumer. V reviji Nova so obelodanili, da že nekaj časa pridno trenira, kar se pozna na njegovi postavi, ki je že vidno vitkejša, kot so še posebej poudarili. »Ko se je pred kratkim s prijatelji odpravil na Kamniško sedlo, je proti vrhu hitel kot kakšna urna srnica in zdelo se je, kot da ga nič ne more ustaviti,« so mu polaskali in še pripisali, da so nad njegovo novo postavo navdušene tudi oboževalke, zategadelj so njegovi koncerti še bolj razprodani, še posebej prve vrste.

Plestenjaku žal, da je imel pontiaca

Za vestnega raziskovalca obljudenih pa tudi manj obljudenih kotičkov sveta že desetletja velja Zvone Šeruga. Tudi njega so iskalci odtisov na medmrežju iz Slovenskih novic našli na eni izmed priljubljenih družabnih platform in zapisali, da je slovenski popotnik skupaj s partnerico Romano ponovno na poti, tokrat po Dolomitih. So pa poudarili, da je Zvone pred leti vse svoje poti in stranpoti prevozil z motorjem in spal v šotoru, sedaj pa svoje avanture in potovanja preživi in prespi raje kar v avtodomu. »Šotor je zakon, a kombi s široko posteljo in še (marsi)čim, zunaj pa tenda, dodaten paviljon, dve mizi, par stolov, žar, hladilnik, razgled med borovci na morje, kup krasnih sosedov in seveda moja Romana – človek res rabi kar koli več od tega v življenju? Jahta na Azurni? Vila na Havajih? Damjan Murko na hladilniku? Hvala lepa, shajam brez, z lahkoto!« je o tem, zakaj je je asketsko šotorsko platno zamenjal za hedonistično premikajočo se hiško na kolesih pojasnil Šeruga.

Tomo Križnar, dolgoletni borec za staroselce v afriških Nubskih gorah, kot so ga opisali v Nedeljskem dnevniku, pa za razliko od Šeruge ostaja zvest svoji kreposti, kar se tiče udobja na poti. Kot je razkril domači javnosti, je bilo njegovo zadnje potovanje namesto na jug usmerjeno na sever, kjer je posnel nekaj kadrov za svoj film z naslovom Trohnenje 2022, ki, kot je razložil, govori o trohnenju človeštva. Na konec sveta Skandinavije med staroselce, pastirje severnih jelenov, se je skupaj z ženo odpravil z avtom, ki sta ga kupila za 450 evrov in je bil, če se malce navežemo na naslov njegovega filma, že rahlo trhel, saj so se na poti pokvarile zavore in jermenica. »Skandinavski mehaniki ne poznajo poceni popravil in so nama dejali, da nas lahko brez zamenjave zavor ustavi policija, ki nam bo vzela avto, ga 'sprešala' na najine stroške in še zaračunala kazen,« je o svoji potujoči »trhlini« spregovoril Križnar in še poudaril, da sta ga preše in kazni nato rešila priseljenca iz Latvije, ki sta mu zavore na avtu popravila za dvesto evrov. A težav še ni bilo konec. Nato je prišla na vrsto za mehaničen poseg še jermenica, za katero so jima dejali, da nova stane 1500 evrov, a obstaja trik, da se da brez zavijanja levo in desno tudi priti do doma, kar sta tudi dejansko storila in po ravnih avtocestah Švedske, Finske in Danske srečno pripeljala do rodne slovenske grude.

Na stare kripe je že dolgo tega prisegal tudi Jan Plestenjak. Dasiravno niso bile v tako slabem stanju kot Križnarjeva. »Moj prvi avtomobil mi je naredil veliko škode v življenju, saj so bili zaradi njega zavistni vsi, ker niso vedeli, kako poceni avtomobil je. Leta 1991 sem imel pontiaca firebirda. To je avtomobil, ki je stal toliko kot eno leto star volkswagen golf, a je pozornost zbujal zaradi svojega videza. Moj pontiac je bil rdeče barve in mnogi so mislili, da je ferrari, čeprav je bil le 'ubožec' s 140 'konji', težak in neokreten avtomobil. Meni se je to takrat zdelo super, ampak zaradi vseh težav in zamer brez osnove, ki mi jih je ta avtomobil prinesel v življenju, saj res ni bil nič posebnega, mi je bilo kar nekoliko žal, da sem ga imel,« se je o svojem prvem »janmobilu« za Avto magazin izpovedal Plestenjak.