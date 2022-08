Z obnovo pritličja gradu Črnomelj oživljajo tudi mestno jedro

Občina Črnomelj je uspela na razpisu ministrstva za kulturo in pridobila skoraj 1,3 milijona evrov za obnovo pritličja gradu, ocenjeno na okoli dva milijona evrov. Obnovljeno pritličje bodo namenili turistični in gostinski dejavnosti ter kulturnim in družabnim dogodkom.