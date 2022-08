Nepreslišano: Andrej Stopar, dopisnik RTV Slovenija iz ZDA

Če je vrhovno sodišče konec junija demonstriralo enega od načinov odvzemanja »privilegija«, pravice do odločanja o lastnem telesu v primeru prepovedi splava, je prejšnji teden sodišče v Austinu v Teksasu opozorilo na enega od načinov omejevanje zlorabe pravice do svobode govora. Občuten udarec po žepu. Alexu Jonesu, enemu najbolj razvpitih in vplivnih teoretikov zarot in najrazličnejših skrajnosti ameriške desnice, je sodišče naložilo izplačilo 49,3 milijona dolarjev odškodnine staršema žrtve množičnega strelskega pohoda v osnovni šoli Sandy Hook v Newportu v Connecticutu decembra 2012. Alex Jones je deset let trdil, da je ta tragedija izmišljena in zrežirana. Ljudem, ki jim je strelec pobil otroke ali partnerje, je nakopal še zalezovanje in grožnje svojih vztrajnih sledilcev. Jonesov zagovor je bil, da je tedaj pač iskreno verjel v to, kar je govoril v svojem mediju. Sodnica ga je morala opozoriti na razliko med njegovim mnenjem in resnico. Na sodišču pod prisego se govori, kaj je dejansko res.