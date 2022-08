Ukrajina potrebuje mir

Ukrajinski tragediji ni videti konca. Prevladuje prepričanje, da je treba okrepiti vojaško sposobnost Ukrajine in oslabiti gospodarsko moč Ruske federacije do takšne mere, da bo le-ta pripravljena sprejeti rešitev, ki bo zadovoljila interese ZDA, EU in Ukrajine. To bo možno doseči le ob zelo dolgotrajnem vojaškem konfliktu. Doseči popuščanje Rusije z vojaškim in gospodarskim pritiskom ni verjetno, še posebej če bo v Rusiji zelo verjetno prevladovalo prepričanje, da se v tem spopadu rešuje usoda pomembnega dela ruskega naroda, za kar bodo državljani Ruske federacije pripravljeni tudi veliko žrtvovati. Takšen dolgotrajen konflikt pa ni v interesu niti Ukrajine niti Rusije niti katerekoli evropske ali katere koli druge prehransko in energetsko ogrožene države. Največ koristi od te vojne imajo orožarska industrija, energetsko bogate države, prevozniki in številni špekulanti.