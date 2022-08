Toliko o nesporazumu. Prav postavljeni referendumi pa so orodje demokracije, zato se oba strinjava, da so in naj bodo. Za njihovo reguliranje predlaga g. Jerman spremembo zakonodaje, zlasti terminiranje referendumov na en dan v letu.

Tako kot moj se tudi njegov predlog lahko nanaša samo na prihodnost, saj se je zloraba referendumov po zadnjih volitvah že zgodila. Volivci smo se izrekli, v parlamentu se je oblikovala koalicija s trdno večino poslancev. Manjšina, zlasti njena večja stranka, pa je takoj posegla po referendumih, s katerimi kot da sprašuje volivce, ali s(m)o s svojim glasom mislili resno.

Referendum so s tem spremenili v orodje za hromitev učinka volivnega rezultata, torej za norčevanje iz izrečene volje volivcev; po ustavnem smislu pa referendum ni strankarsko orodje, temveč orodje javnosti za vpliv na zakonodajo. Če hoče sedanja koalicija državi dobro – in tisti, ki smo jo volili, smo o tem prepričani – bo morala za svoje delo do konca mandata in za delo vlade, ki bo nastopila mandat leta 2026, speljati skozi parlamentarno proceduro take spremembe zakona o referendumu, ki bodo omejile samopašno igračkanje z referendumi in podprle posluh vlade in parlamenta za civilnodružbene iniciative. Poskrbeti bo treba, da po volitvah 2026 vsaj pol leta ne bo referenduma, razen v izjemni potrebi; za ostanek mandata sedanje koalicije pa naj podpre omejitev referendumov na en dan v letu, kot je bilo že večkrat predlagano in kar z argumenti močno podpira g. Jerman.

Več glav več ve, zato domnevam, da bo vladajoča koalicija našla dobro rešitev za problem, ki ga vidiva oba pisca pisem, in predpostavljam, da nobeden od naju ne bo razočaran, če se bo našla dobra rešitev na kak drug način, samo da bo te more konec. Latinsko reklo pravi: Dum spiro spero (Dokler diham, upam).

Božidar Debenjak, Ljubljana