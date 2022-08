Tradicionalni letni mednarodni kadrovski forum IEDC – Poslovne šole Bled, dolgoletnega podpornika Dnevnikovega projekta Zlata nit, letos nosi naslov Reinventing Work. Ugledni domači in tuji kadrovski strokovnjaki in menedžerji bodo predstavili trende in novosti na kadrovskem področju. Na forumu bo kadrovska stroka prisluhnila predavanjem o novih načinih dela, obravnavali bodo najnovejše dosežke na področju pridobivanja talentov in spoznanja o vplivu raznolikosti in vključenosti na razvoj in uspeh organizacij.

Priznani govorci

Med osrednjimi govorkami bodo: znana francoska strokovnjakinja za menedžment v digitalni dobi in za razvoj delovnega okolja prof. Emmanuelle Léon, dr. Anna-Maria Karl iz podjetja Kienbaum Consultants International, Nemčija, in Githa Roelans iz Mednarodne organizacije dela (ILO), Ženeva. Menedžerji iz gospodarstva in drugih sektorjev bodo izmenjali svoje izkušnje in spoznanja v povezavi s temami foruma.

Bogatost raznolikosti in mednarodnosti

V čudovitem vzdušju IEDC in Bleda bodo na kadrovskem forumu pozdravili udeležence iz različnih panog, organizacij in držav. Letni kadrovski forum IEDC – Poslovne šole Bled je odlična priložnost za srečanje s kolegi, menedžerji in strokovnjaki iz srednje in vzhodne Evrope, ki omogoča mreženje ter izmenjavo najnovejših poslovnih praks in idej. Prijave so možne na spletni strani. Forum bo potekal 30. septembra med 9.30 in 15.30 na IEDC – Poslovni šoli Bled.