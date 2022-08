Glede sprememb na vrhu vladnega Urada za komuniciranje (Ukom) je dejal, da je bil dosedanji direktor Dragan Barbutovski pri vodenju tega urada uspešen, a so po sodelovanju ugotovili, da mu bolj ustrezajo druge vloge, zato so ga premestili v premierjev kabinet. Golob pravi, da Barbutovski ne zapušča vlade in novinarskih vrst, ampak bo od zdaj naprej, če bo to sprejel, v kabinetu skrbel za področje medijskega komuniciranja.

Golob dodaja, da doslej še niso objavili razpisa za novega direktorja Ukoma, a verjame, da se jim bo na čelu Urada kmalu pridružila tudi novinarka Petra Bezjak Cirman z RTV, ki tam trenutno deluje kot predsednica sveta delavcev. Dodaja, da želijo imeti Ukom, ki razume, kam lahko pripelje širjenje sovražnega govora. Kot pravi, si želi, da bi vlada in parlament odločno delovala proti sovražnemu govoru iz katere koli smeri. Pravi pa tudi, da verjame, da »s tem, ko se ljudje zaposlijo kot predstavniki za stike z javnostjo v stranki, dejansko prevzamejo zelo javno funkcijo in potem ni več špekulacij, kdo dela za koga«. Na vprašanje, ali držijo medijski zapisi, da bi vzel v službo tudi novinarja portala Necenzurirano Primoža Cirmana, pa je dejal, da se veseli vseh morebitnih novih sodelavcev in dodal: »Mogoče se bom pa spet kdaj vrnil v zasebni sektor in mogoče se bo takrat gospod Cirman odločil, da zapusti novinarske vode – jaz si takega sodelavca lahko le želim. Cenim vsakega, ki je dober na svojem področju.«

Glede morebitne podpore kandidaturi Zorana Jankovića za župana Ljubljane je Golob poudaril, da glede lokalnih volitev ne postopajo drugače v občini Ljubljana kot v ostalih občinah v Sloveniji. V stranki so že imeli prvo sejo izvršnega odbora na to temo, naslednji teden pa imajo svet stranke, kjer bodo ta pogovor nadaljevali. Robert Golob je sicer dejal: »Ne bom zanikal, da sam vidim župana Jankovića kot tistega, ki je najbolj primeren, da dobi še en mandat na tem mestu, in sam se nagibam k temu, da ga stranka podpre.«