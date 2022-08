Na javno naročilo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izbiro izvajalca spremljanja in primerjave maloprodajnih cen košarice 15 osnovnih živilskih skupin pri različnih trgovcih so prispele tri ponudbe.

Poleg izbranega podjetja sta jo oddali še družbi Marcelino v vrednosti 16.500 evrov z DDV in Formitas Creative v vrednosti slabih 85.000 evrov z DDV.

Kot so pojasnili na ministrstvu, so najugodnejšega ponudnika, celjsko podjetje Marcelino, pozvali k dopolnitvi ponudbe. Podjetje tega ni storilo skladno z zahtevami ministrstva, svojo ponudbo pa je umaknilo. Ponudnika je nato ministrstvo izključilo iz postopka.

Izbrani izvajalec bo predvidoma vzpostavil posebno spletno stran, na kateri bo na 14 dni objavljal aktualne cene izbranih živil po trgovcih v Sloveniji, in sicer v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. marca 2023. Predvideno je tudi, da bo na začetku, na sredini in na koncu tega obdobja spremljal cene izbranih živil v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.

V košarico bodo uvrščeni izdelki iz 15 skupin osnovnih živil - pšenična bela moka, beli kruh in testenine, goveji in svinjski zrezki ter piščančji file, mleko, tekoči jogurt, sir in maslo, jajca, jabolka, krompir, sončnično olje in beli sladkor - cene se bo spremljalo za do pet živil v vsaki skupini, torej skupno za do 75 živil, če jih ima trgovec toliko v svoji ponudbi.

Cene bodo spremljali pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš in Engrotuš, Hofer, Lidl in Eurospin, določa razpisna dokumentacija.

Prvo spremljanje cen naj bi izvedli najpozneje 12. septembra, spletna stran mora biti vzpostavljena najkasneje 15. septembra.