»Lahko rečemo, da je požar pod Socerbom pogašen,« je dejal vodja operative na Gasilski brigadi Koper Jan Brodar, ob tem pa poudaril, da območje še vedno nadzorujejo. Na območju državne meje med Ospom, Socerbom in Prebenegom so plameni uničili iglast gozd, grmičevje in travnate površine. Bližnji nasadi oljk in vinogradi niso poškodovani, je pojasnil.

Od noči na torek so na slovenski strani požarišča vrstile izmene gasilcev iz različnih delov države, hkrati jih je delalo do 150. Kljub težavnemu delu na skoraj nedostopnem območju Kraškega roba oziroma Brega med gasilci ni bilo omembe vrednih poškodb, je dejal Brodar.

O vzrokih za požar pod Socerbom policisti še ne morejo ugibati, saj si še niso mogli ogledati kraja dogodka. V sodelovanju iz italijanskimi kolegi pa še naprej zbirajo informacije o štirih manjših požarih, ki so se vneli v sredo na Krasu. Predmete, ki so jih našli na požarišču, so poslali na analizo, je povedala predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec.

Pričakujejo nove požare

Vremenoslovci za slovensko Istro napovedujejo še najmanj deset dni suše, vročine in vetra. Brodar je prepričan, da bodo kmalu morali gasiti še kakšen požar v naravi. »Bil bi presenečen, če ne bi bilo treba,«j e dejal.

Na splošno je letošnje poletje za gasilce v slovenski Istri izjemno naporno, posebej za prostovoljce. Predsednik regijskega sveta Gasilske zveze Miran Gregorič je opozoril, da je poleg medijsko izpostavljenih požarov tudi veliko manjših, ker, kot je videti, ljudje niso primerno osveščeni. »Kurijo in ogenj jim zbeži,« je opozoril.

Prostovoljci iz vseh društev v slovenski Istri so bili v zadnjih dneh pod Socerbom, pred dvema tednoma so prav tako vsi pomagali gasiti na Krasu. »Ker je razglašena velika požarna ogroženost, naši člani poleg vsega opravljajo tudi požarno stražo, torej tudi obhode po celotnem območju. Že nekajkrat se je zgodilo, da so bili v bližini, opazili da se nekaj kadi, in posredovali,« je povedal.

Dodatna obremenitev za prostovoljne gasilce iz štirih obalnih občin je dežurstvo v treh izmenah v vodarni Cepki, kamor tovornjaki vozijo vodo iz Unice.

Letošnje poletje je po Gregoričevih besedah nekaj izjemnega. »Ne vem, kaj se dogaja. Ni bilo še tako hudo. Bilo je na določenih območjih, na primer na Kraškem robu leta 2016 in na Trstelju leta 2006, ampak smo imeli po eno večjo intervencijo in potem je bil mir. Zdaj pa se ponavlja en dogodek za drugim. Tukaj je še pomanjkanje vode, ki nas dodatno obremenjuje,« je opisal.

Sreča v nesreči

Pri požaru pod Socerbom je bila sreča v nesreči to, da so lahko vodo dobivali iz vodovoda na kraški planoti, kjer je ne primanjkuje. Če bi zagorelo bolj daleč od Kraškega roba, bi morali po Gregoričevih besedah črpati pitno vodo iz hidrantnega omrežja Rižanskega vodovoda in težave bi bile še bistveno hujše.

S policije so kasneje sporočili, da je v torek na območju Policijske uprave (PU) Koper zagorelo petkrat. Štiri požare na območju Krasa so pogasili isti dan, kriminalisti pa na vseh štirih lokacijah preverjajo okoliščine in informacije, ali so požari posledica kaznivega dejanja, so sporočili s PU Koper.

Na območju Socerba pa so še vedno zaprte nekatere lokalne ceste, zaradi prevoza vode na požarišče pa je danes obremenjena cesta od Kozine do Ospa. Opozarjajo tudi, da je na vseh cestah med Kozino in območjem Socerba in Ospa zaradi dovoza vode na požarišče povečano število cistern, intervencijska vozila pa imajo tudi v tem primeru prednost.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zaprte regionalna cesta Črni Kal-Gabrovica pri Črnem Kalu-Osp-meja z Italijo, lokalna cesta med Črnim Kalom in Staro Gabrovico ter lokalna cesta na relaciji avtocestni priključek Kastelec-vas Kastelec-Socerb-meja z Italijo.