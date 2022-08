Dvajset metrov dolga jahta Cleo, na kateri so bili štirje Italijani, je potonila nedaleč od obale otoka Unija.

Pripadniki intervencijske skupine civilne zaščite pregledujejo stanje trupa plovila, da bi odkrili vzrok potopitve in plovilo pripravili za vleko na površino.

Uslužbenci luške kapetanije Reka preiskujejo vzroke nesreče, lastniku motorne jahte pa so izdali nalog za izvlečenje plovila.

Županijska luška uprava Mali Lošinj je s hitrim ukrepanjem in ob sodelovanju z luško kapetanijo Reka ter izpostavama Mali Lošinj in Cres preprečila nenadzorovano iztekanje nafte in veliko onesnaženje morja. Okoli potopljene jahte so postavili tudi več kot 320 metrov dolgo samovpojno ogrado.

Lani na morju rešili 733 ljudi

Na hrvaškem morju so lani sicer rešili 733 ljudi, 13 ladij, 110 čolnov, 12 jaht in 15 drugih plovil, so danes sporočili s hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo.

Življenje je izgubilo 28 ljudi, od tega devet potapljačev, poškodovanih je bilo 33.

Največ, 196, akcij iskanja in reševanja je lani potekalo v okolici Zadra, sledijo Šibenik s 123 akcijami, Split s 121, Reka z 69 in Dubrovnik z 52.

Analize potrjujejo, da so najpogostejši vzroki nesreč in nezgod na morju neupoštevanje meteoroloških opozoril, nezadostne navtične izkušnje ter neprimerna opremljenost čolnov in tehnične okvare plovil,« so sporočili z ministrstva.

Reševanje na morju je sicer najpogostejše med turistično sezono zaradi povečanega pomorskega prometa plovil za rekreacijo in sprostitev. Največ reševalnih akcij je tako tudi lani potekalo v avgustu 2021. Bilo jih je 162, kar je za 24 več kot leta 2020.