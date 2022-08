Matijanić je umrl minuli petek, potem ko je zbolel za covidom-19. S partnerico Andreo Topić je v četrtek in na dan smrti najmanj desetkrat klical zdravniško pomoč, a so ga večkrat zavrnili. Reševalci so v petek prišli dvakrat. Ob njihovem drugem prihodu se je novinarju že ustavilo srce in ga niso mogli več oživeti.

Topićeva je v javnem pismu opisala dogajanje pred Matijanićevo smrtjo, hrvaški portal Index.hr pa je objavil prepise posnetkov njunih pogovorov z zdravstvenimi delavci iz KBC Split in zavoda za nujno medicinsko pomoč splitsko-dalmatinske županije. Ti so razkrili več nepravilnosti v odzivu zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči in splitske bolnišnice, zato je zdravstveni minister Vili Beroš že v soboto napovedal preiskavo v obeh ustanovah.

Da bi razjasnili vse okoliščine Matijanićeve smrti, je ministrstvo za zdravstvo preiskavo razširilo tudi na ordinacijo zdravnika družinske medicine, piše hrvaški časnik Jutarnji list.

Zdravstveni inšpektorji po pisanju časnika, ki se sklicuje na neimenovane vire, poskušajo najti odgovor na vprašanje, zakaj se Matijanić ni cepil proti covidu-19, posebno zato, ker je imel Sjögrenov sindrom in intersticijsko bolezen pljuč ter sum na dve avtoimuni bolezni.

V Matijanovićevem zdravstvenem kartonu bi morali biti podatki o omenjenih boleznih in tem, ali so bile diagnosticirane, ali je obstajal samo sum nanje ter ali je zdravnik zanje predpisal zdravljenje.

Inšpekcija bo po pisanju Jutarnjega lista med drugim preverila tudi, ali je zdravnik družinske medicine pregledal Matijanića in kakšne napotke mu je dal.

Rezultati preiskave bodo znani predvidoma do konca tedna, medtem ko bodo novinarja pokopali danes ob 15. uri na splitskem pokopališču Lovrinac.

Ob 17.30 bo v Hrvaškem narodnem gledališču v Splitu v organizaciji Hrvaškega novinarskega društva sledila še spominska slovesnost. Na njej se bodo od novinarskega kolega z govori poslovili Hrvoje Zovko, Neven Barković, Viktor Ivančić, Dragan Markovina, Drago Bojić in Boris Dežulović.