»Pred ognjeno stihijo nam je uspelo obraniti objekte kljub močnemu vetru, kar ni bilo lahko, saj gori borov gozd,«"so sporočili iz službe za zaščito in reševanje.

Namestnik poveljnika službe za zaščito in reševanje Aco Vulević je zgodaj zjutraj dejal, da so na terenu vsi ljudje in da ne smejo izgubiti niti trenutka. »En krak stihije, ki se je razširil na visoko območje, bomo lahko pogasili le s pomočjo helikopterjev, ki jih pričakujemo,« je dodal.

Požar je povzročil udarec strele v hribih nad krajem Prčanj v Boki Kotorski, pri njegovem gašenju pa pomaga tudi lokalno prebivalstvo.