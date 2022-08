Realova igralca Karim Benzema in Vinicius Junior sta pred tekmo prejela nagradi za najboljšega igralca oziroma najboljšega mladega igralca lige prvakov v prejšnji sezoni, pri Eintrachtu pa je svojo "srebrnino" pobral Ansgar Knauff, najboljši mladi igralec evropske lige v prejšnji sezoni. Vsi trije pa so v Helsinke prišli z drugim razlogom - osvojiti prvo evropsko lovoriko sezone.

To je v prvem medsebojnem evropskem obračunu po 62 letih odnesel favorizirani Real, ki je v osmem poskusu že petič pobral to lovoriko in se na vrhu v tem pogledu izenačil z Milanom in Barcelono. Eintracht, ki je za superpokal igral prvič, je tako ostal brez nove evropske "kante".

Za Real, ki je superpokal osvojil v letih 2002 proti Feyenoordu, 2014 in 2016 proti Sevilli ter 2017 proti Manchester Unitedu, je v prvem polčasu zadel David Alaba, v drugem pa Benzema. Pri Nemcih, ki so prvič igrali za to lovoriko, potem ko so v prejšnji sezoni osvojili evropsko ligo, gre pohvaliti bolj ali manj zgolj igro v prvem polčasu, medtem ko so v drugem imeli Španci vse pod nadzorom.

Nemci, ki so že igrali brez Filipa Kostića, ta bo v kratkem postal igralec Juventusa, so prvi na tekmi imeli veliko priložnost, v 14. minuti je pred Thibauta Courtoisa prišel Daichi Kamada, toda Realov vratar je ohranil mrežo nedotaknjeno. Tri minute pozneje so bili še bližje vodstvu Španci, ko je Vinicus Junior žogo že poslal mimo Eintrachtovega čuvaja mreže Kevina Trappa, a je pred golovo črto posredoval Tuta.

Po zatišju, kar zadeva nevarne akcije, pa je v 37. minuti Real povedel. Casemiro je z glavo rešil na videz izgubljeno žogo in jo poslal pred gol, od koder je brez težav zadel David Alaba. Malce pozneje je s 14 metrov neoviran zgrešil Karim Benzema.

V drugem polčasu je v 55. minuti moral znova posredovati Trapp, ko je poskusil Vinicius Junior, v 61. minuti pa je Casemiro z 18 metrov zadel prečko. Real je bil boljši tekmec v tem delu igre, toda Eintracht je v 64. minuti le opozoril nase, streljal je Knauff, a preslabo za Courtoisa.

V 65. minuti pa je odločilen udarec tekmecu zadal Benzema, saj je v kazenskem prostoru povišal vodstvo na 2:0 po podaji Vinicusa Juniorja. S tem golom se je Francoz prebil na drugo mesto večne lestvice strelcev Reala, to je bil njegov 324, zadetek, enega manj ima zdaj Raul Gonzalez, prvi pa je Cristiano Ronaldo s 450.