Samo Vidic, violinist, skladatelj, dirigent: Z vsako novo skladbo bo šlo globlje

Samo Vidic je začel študij glasbe z violino, bil član tamburaškega orkestra, kot dijak na konservatoriju v Ljubljani pa je že študiral solopetje ter kompozicijo in druge predmete o sodobni glasbi na ljubljanski glasbeni akademiji. Za svoje uspehe pri skladanju je takrat prejel Škerjančevo nagrado. Zdaj na Kraljevem konservatoriju v Den Haagu na Nizozemskem (pri prof. Mayke Nas in Petru Adriaanszu) nadaljuje študij kompozicije in dirigiranja. Te dni je v Ljubljani kot rezident cikla Re_humanizacija II. inštituta.abeceda, ki nastaja v sodelovanju s Kinom Šiška in ob podpori kulturnega ministrstva. Svoj projekt pod naslovom Barve in oblike bo Vidic z rezidenčnim ansamblom v Kinu Šiška predstavil 11. avgusta. Čeprav šteje šele dvajset let, so njegove skladbe izvajali že na številnih festivalih sodobne glasbe - Kogojevi dnevi, Slowindova pomlad, Festival sodobne glasbe.abeceda, Pomladni festival v Den Haagu.