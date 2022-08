Tri četrtine tekme so bili Slovenci enakovredni, če ne celo boljši od Slovakov, ki se redno uvrščajo na EP, v zadnji četrtini pa jim je zmanjkalo moči. Kar niti ni presenetljivo, saj večina reprezentantov, razen študentov in tudi nekaj dijakov, tako kot selektor Krištof Štromajer dopoldan redno hodi v službo.

»Seveda bi bilo vse lažje, če bi se lahko le pripravljali na prvenstvo, a položaj pri nas ni takšen, da bi bilo to možno. Ampak saj ni tako samo v vaterpolu, tudi v marsikaterem drugem športu je enako. Na srečo je v reprezentanci in tudi v klubih prisoten športni duh, želja po dokazovanju. In to nas žene naprej. Svoje življenje pač skušamo uskladiti med službo in športom, zato si vsi igralci, ki so se odzvali igranju za reprezentanco, zaslužijo pohvale. Poudaril bi še, da je kemija v ekipi zelo dobra,« se z dejstvom, da so priprave slovenskih vaterpolistov nekoliko okrnjene, ne obremenjuje 25-letni Jure Beton, po poklicu razvijalec programske opreme.

Tekma v Bratislavi je bila za slovenske vaterpoliste druga pripravljalna. Na prvi so pred 14 dnevi v Kranju izgubili s Hrvaško (8:17), na obeh pa niso igrali v polni zasedbi. Obakrat je zaradi službenih obveznosti manjkal izkušeni Matej Nastran, na Slovaško nista šla še Martin Stele, ki si je dan pred odhodom v službi poškodoval prst, medtem ko je tretji vratar Marko Prcać čakal na rojstvo otroka. »Mislim, da smo na obeh tekmah dokazali, da smo sposobni igrati vaterpolo tudi na višji ravni. Škoda za sobotno tekmo proti Slovakom, ko nam je v zadnji četrtini popustila zbranost in smo prejeli nekaj nepotrebnih golov, do takrat pa smo dobro držali obrambo in nismo prejemali golov iz protinapadov. Vsekakor je naša igra boljša, kot je bila na februarskih kvalifikacijah v Kranju. Seveda je še veliko prostora za napredek in do Splita moramo to nadgraditi,« je dejal vratar AVK Triglava, aktualnega slovenskega prvaka.

Želja in cilj slovenskih vaterpolistov, ki so se na EP 2022 uvrstili po izključitvi Rusije kot najboljša tretjeuvrščena reprezentanca v kvalifikacijah, je, da bi v skupini D, v kateri sta še Madžarska in Srbija, premagali Izrael. »Kar osem let nismo imeli članske reprezentance. V minuli sezoni smo končno spet prišli do nje, nato je prišla še novica, da gremo na evropsko prvenstvo. Za nas je to dobra odskočna deska, dobra priložnost, ki jo bomo skušali čim bolje izkoristiti. Nerealno bi bilo pričakovati, da lahko presenetimo Madžare in Srbe, lahko pa premagamo Izrael, čeprav se moramo zavedati, da to ne bo niti najmanj lahko. A najpomembneje je, da pridemo do rednih članskih tekem, kajti le s kakovostnimi tekmami proti kakovostnim nasprotnikom lahko pridemo do kakovostnih rezultatov,« se boljših dni za slovenski vaterpolo nadeja Beton, ki ne skriva želje, da bi svojo kakovost potrjeval v močnejši ligi, kot sta slovenska ali jadranska, v kateri tudi še igrajo Kranjčani.

»Želja po tem obstaja, vse pa je odvisno od ponudb, predvsem kar se financ tiče. Nekaj sem jih imel, vendar sem jih zavrnil, ker bi z načinom življenja, ki ga imam zdaj, bil na slabšem. Edina prednost bi bila, da bi igral v močnejši ligi. A če bi dobil ponudbo, ki bi mi omogočila, da bi se stoodstotno posvetil samo vaterpolu in da bi preživel sebe in ženo, bi jo verjetno sprejel. Najlepše bi seveda bilo, če bi bilo to možno pri nas, a kaj, ko še bazenov nimamo. Žalostno je, da glavno mesto Slovenije nima pokritega olimpijskega bazena.«