München je včeraj postregel z neobičajno otvoritvijo velikega športnega dogodka, ki si utira pot v evropskem koledarju – večpanožno evropsko prvenstvo. Od 18.30 naprej je namreč potekala v olimpijskem parku. Vstop je bil prost, organizatorji pa so prosili le, naj bodo obiskovalci v počastitev spomina na 50. obletnico olimpijskih iger »na eni najlepših lokacij«, kot so se izrazili, predvsem sproščeni. »Olimpijski park je prostor za športnike. Za umetnike. Za športne navdušence. Za družine. Za vse nas. Zato se nam pridružite pri polnjenju parka z novimi spomini,« so zapisali. Tisoče obiskovalcev parka je v vročem poletnem poznem popoldnevu in prijetnem vetru prepevalo ob zvokih nemškega reperja Marteria, glasbene skupine Moop Mama ter uživalo ob predstavah uličnih umetnikov ter vodnimi in ognjenimi šovi.

Prvi vtis ob prihodu na evropsko prvenstvo v devetih športnih panogah je, da bo vse skupaj potekalo po sistemu »naredi si sam«. Organizatorji namreč z izjemo dokaj nepotrebnega prevoza po olimpijskem parku ne bodo zagotovili niti enega avtobusa, ki bi bodisi krožil po prizoriščih, bodisi pripeljal do glavnega tiskovnega središča v malo dvorano olimpijskega parka. Na vsa prizorišča bo treba priti z javnim prevozom ter menjavati linije podzemnih in nadzemnih vlakov, tramvajev in avtobusov. Sistem javnega prevoza v Münchnu je razgiban kot neprebojna pajkova mreža in zahteva precejšnje obvladanje v velemestu nujnih mobilnih aplikacij. Potrebno bo veliko iznajdljivosti. Tudi na samih prizoriščih, saj jih večina nima veliko novinarskih kapacitet.

Pravijo, da je na koncu v Münchnu vse na mestu

Postopek pridobitve akreditacije je bil neobičajen. Ker se mojemu potnemu listu žal izteka življenjska doba, je precej zapolnjen z razno raznimi vizami zadnjega desetletja. Pred izdajo akreditacije mora vsakdo mimo policijske kontrole. Nadzornik je prelistaval potni list več minut, ga kazal kolegom, preverjal... Osebnih vprašanj ni zastavljal in vendarle brez nepotrebnega dodatnega stresa »požegnal« izdajo akreditacije v dvorani, kjer so leta 1972 potekali boji v hitrostnem drsanju. V nadaljevanju popoldneva je v glavnem tiskovnem središču v tiskalniku zmanjkalo črnila, ki so ga nepričakovano menjali več ur. Multikulturni prostovoljci vseh starosti na marsikatero vprašanje niso znali odgovoriti. So se pa izkazali z dobro voljo in odgovorom, da je v Münchnu na koncu vse na svojem mestu. Spominja na znano frazo nogometašev Bayerna, ki pravi, da v bundesligi vsako leto tekmuje 18 klubov, na koncu pa je vselej prvak bavarski simbol in ponos.

Očitno je, da projekt izpeljave devetih evropskih prvenstev ne bo lahek zalogaj niti za vselej natančne Nemce. Izkušnje preteklosti sicer kažejo, da so vzorno organizirali vsako veliko tekmovanje, ki so se ga lotili. Verjamemo, da bodo tudi letošnje. Pri organizaciji bodo gotovo malce privarčevali tudi z naslova, da je v tiskovnem središču brezplačna le prefiltrirana voda iz pipe. Vendarle gre v teh časih za dobrino, vredno vsega spoštovanja. Brezalkoholne pijače v okolici sicer stanejo po večini med tri in pol ter štirimi evri, kapučino 4,20 evra, pivo v plastičnih kozarcih pa šest evrov. Grški novinarski kolega, ki svojih prstov še ni ogrel na delovno temperaturo, je mimogrede pripomnil, da je moč vsaj v enem kotu najti hmeljev napitek tudi za pet evrov in pol. Pica margerita, ki je po velikosti bolj podobna piceti, v olimpijskem parku stane devet evrov in pol. S salamo evro več.

Trofejni veslaški spomini

Slovenski športni uvod bo prvi dan enajstdnevnega prvenstva, ki traja do 21. avgusta, udaren. Prva se bo podala v areno najboljša slovenska športnica Janja Garnbret, ki jo od 10. ure naprej čakajo kvalifikacije v težavnostnem športnem plezanju. Disciplini, v kateri je doslej na treh tekmah svetovnega pokala še neporažena. Ob trofejni slovenski športniki se bodo skušale iz kvalifikacij prebiti še Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec in Sara Čopar. Športni plezalci bodo med 10. in 17. uro tekmovali v balvanskem plezanju, Slovenijo pa bodo zastopali Jernej Kruder, Anže Peharc, Luka Potočar, Gregor Vezonik in Zan Sudar.

Nekaj minut pred pol četrto popoldan bodo danes v tretji skupini kvalifikacij tekmovale slovenske telovadke. Največ pozornosti bo namenjeno Teji Belak in Tjaši Kysselef, ki bosta na preskoku lovili novi uvrstitvi v finale velikega tekmovanja. Ker sta si najboljši slovenski telovadki že zagotovili nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu, se bodo skušale na največje tekmovanje prek mnogoboja uvrstiti še Lucija Hribar, Zala Trtnik in Sara King. Včeraj smo v olimpijski dvorani za nekaj minut zamudili zadnji trening slovenskih telovadk. Selektor in glavni trener Andrej Mavrič nam je sporočil, da od nedelje vse poteka mirno in po načrtih.

Prvi dan prvenstva bodo potekale še kvalifikacije v veslanju. Slovenija bo na igrah nastopila s petimi čolni, in sicer bosta Nina Kostanjšek in Filip Matej Pfeifer tekmovala v enojcu, Rajko Hrvat v lahkem enojcu, Jaka Čas in Nik Krebs v dvojcu, Nik Ažbe Magajna in Jaka Malešič pa v lahkem dvojcu. München ima sicer posebno mesto v slovenskih veslaških analih. Leta 2007 sta namreč na Bavarskem Luka Špik in Iztok Čop postala svetovna prvaka v dvojnem dvojcu.