Roman Krajnik, trener najboljše slovenske športnice: Z Janjo Garnbret stremita k perfekciji

Roman Krajnik je nekdanji selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju. Svoje mojstrstvo v mednarodnem merilu je pokazal kot trener trofejnih plezalk, kot sta bili Maja Vidmar in Mina Markovič. Na začetku leta 2018 je postal avstrijski članski selektor, potem ko so Avstrijci mesto prvič zaupali tujcu. Pod njegovim mentorstvom sta vadila in tekmovala velika slovenska tekmeca Jessica Pilz in Jakob Schubert, ves čas pa je ostal osebni trener Domna Škofica in številnih drugih odličnih slovenskih športnih plezalcev. V domovino se je danes 47-letni Škofjeločan vrnil po dveh sezonah, ko se je dogovoril za sodelovanje z Janjo Garnbret. Korošica se je pod vodstvom Gorazda Hrena prebila v svetovni vrh, z Romanom Krajnikom pa se je kot prva športna plezalka v zgodovini povzpela na Olimp. Uspešen slovenski tandem od danes naprej, ko bo Janja Garnbret v Münchnu tekmovala v kvalifikacijah evropskega prvenstva v težavnostnem plezanju, čaka vrhunec sezone.