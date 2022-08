Glavobol kimajočih glav z Litostrojske ceste

Med politično zanimive ljubljanske ulice in ceste se je poleg Gregorčičeve, Šubičeve in Erjavčeve v zadnjih letih vpisala tudi Litostrojska. Ne najbolj privlačna cesta med obvoznico in Celovško je bolj kot po tovarni, po kateri nosi ime, v zadnjem času znana po palači DSU, v kateri sedi vodstvo notranjega ministrstva, policije, Nacionalnega preiskovalnega urada … Nekatere pomembne odločitve ali pa vsaj načrti za njihovo izvedbo se rojevajo prav na Litostrojski. Recimo tista, da vodo v vodnem topu začinimo še z malce solzivca, da se splača z ovadbo zoper Zdravka Počivalška počakati, dokler ne bodo volitve mimo, ali pa da začnemo odstranjevati ograje na meji s Hrvaško in da začasno ukinemo tri enote avtocestne policije.