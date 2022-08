Nepridipravi poleti niso na dopustu. Najraje se smukajo po plažah, polnih nahrbtnikov brez nadzora, ali pa vlamljajo v prazne apartmaje, hotelske sobe in gostinske lokale. Letos so še posebno dejavni. Na slovenskih plažah so policisti junija in julija zabeležili 36 tatvin, kar polovico v Portorožu. »Storilci so izkoristili odsotnost oškodovancev, ko so bili ti v vodi, in jih okradli,« so potrdili na Policijski postaji Piran, kjer so letos zabeležili osemnajst tatvin na plaži, odkrili in ovadili so le enega storilca. Na izolski postaji so v tem času zabeležili trinajst, na koprski pa pet tatvin. V nekaterih primerih so bile žrtve oškodovane za več kot tisoč evrov. Tatvine so beležili vzdolž celotne portoroške plaže, od Lucije do Pirana. Po navedbah načelnika postaje Matjaža Žerjala v turistični sezoni, od srede junija do začetka septembra, obravnavajo kar trikrat več vseh dogodkov kot preostali del leta. »Na plažo prinašajte le najnujnejše predmete. Tiste, ki jih boste dejansko potrebovali. Gotovine pa samo toliko, da bo zadostovala za tisti dan,« svetuje načelnik Žerjal.

Posebna tarča so električna kolesa

Tako kot med uporabniki so električna kolesa in skiroji vse bolj priljubljeni tudi med tatovi. Na območju Pirana so jih letos ukradli že šestnajst. »Storilci niso izbirali sredstev, saj so kolesa ukradli tudi, če so bila pripeta na drog, kamp prikolico ali prtljažnik avtomobila,« pravi načelnik Žerjal. Odkrili so samo enega izmed tatov in sicer v začetku julija, ko je moškega pri tatvini e-kolesa zalotila lastnica. »Odrinil jo je in zbežal z ukradenim kolesom. Osumljencu sta sledila občana, ki sta prek telefona usmerjala policiste. Ti so ga izsledili in prijeli,« so opisali na policiji. Na celotnem območju Policijske uprave Koper letos sicer izstopajo vlomne velike tatvine iz stanovanjskih hiš, vozil in gostinskih lokalov. Na plažah so policisti ukrepali še v nekaj primerih nasilništva, v enem od skupinskih pretepov je bil uporabljen nož, zadevo preiskujejo kot poskus uboja. »K sreči so naši policisti kmalu oskrbeli oškodovanca, da ni izkrvavel,« je še pojasnil Žerjal.

Previdno tudi na Hrvaškem

Na varnost na plažah opozarjajo tudi policisti na kolesih, podobno je pri naših južnih sosedih, kamor se Slovenci še raje odpravljamo na dopust, kjer so ponekod celo zaposlili varnostnike. Na Hrvaškem so letos zabeležili velik porast tatvin na plažah, storilci opazujejo kopalce in njihove torbe napadejo takrat, ko se odpravijo v morje. Polne roke dela imajo tudi z možakarji, ki v kampih, na bazenu ali plažah snemajo gole otroke. V Rovinju so julija v le nekaj dneh prijeli tri tuje državljane, ki so oprezali za otroci, dva z doma narejeno kameri, skrito v hladilni torbi. Prav nič odveč ni dodatna pozornost plavalcev na čolne ob obali. Na plaži Potam v Albaniji je namreč eden do smrti povozil sedemletno deklico in to na območju, prepovedanem za vožnjo. Podobne tragedije so se dogajale tudi že pri nas in na Hrvaškem. Na turiste prežijo tudi živali, različne (strupene) kače, meduze in ognjeni črvi, ki je pred dnevi v Rogoznici opekel desetletnika. In še nekaj – v vse več hrvaških krajih lokalne oblasti skušajo rešiti zaplete ob (jutranjih) rezervacijah prostora na plaži z brisačami. V Novem Vinodolskem lahko prekrškarju zaračunajo 1500 kun oziroma 200 evrov kazni. V Baški na Krku pa redarji vsako jutro poberejo »pozabljene« stvari in jih odpeljejo v daljne skladišče.