Medtem ko je britanski premier Boris Johnson očitno zelo užival v gorenjskih lepotah, »preplezal vse razpoložljive gore in skakal v jezera ter toplo priporočal obisk Slovenije« med mini medenimi tedni s tretjo ženo Carrie, so njemu do zadnjega zvesti konservativni politiki in mediji obnovili politično operacijo z imenom »reševanje velikega psa«. To je bila ena od dveh tajnih operacij, druga je bila operacija »rdeče meso«, s katerima je Johnson po razkritju vrste zabav na Downing Streetu 10 med covidnimi karantenami poskusil rešiti svojo premiersko kožo. Reševanje velikega psa je predvidevalo odstavitev vrste psičkov, njegovih pribočnikov, kot grešnih kozlov za zabave, kar bi preusmerilo pozornost od Johnsonove krivde. Rdeče meso pa je bila vrsta populističnih političnih programov, ki bi obnovili priljubljenost velikega psa med volilci. Toda na koncu je moral Johnson vseeno odstopiti, njegov naslednik bo znan 5. septembra. Vse večja favoritinja za to je premierju zvesta zunanja ministrica Liz Truss.

Načrt vrnitve?

Johnson pa doslej ni z ničimer namignil, ali namerava po odstopu ostati poslanec, kot je storila njegova predhodnica Theresa May, ali pa bo odstopil tudi kot poslanec, kot je storil njen predhodnik David Cameron. Repriza operacije reševanja velikega psa, toda zdaj kot poslanca, kaže, da namerava ostati v poslanski zbornici in tudi, da računa na ministrski položaj, če bo premierka postala Trussova, ki jo je posredno podprl, in da celo načrtuje nov naskok na premierski položaj v prihodnosti. Njegovi zavezniki namreč hočejo zdaj doseči preklic preiskave parlamentarnega odbora za privilegije o tem, ali je Johnson o zabavah med karanteno lagal v parlamentu.

Če bi v preiskavi, ki se bo začela septembra in med katero bo odbor zaslišal tudi njega, ugotovili, da je parlament zavajal oziroma da je lagal, bi moral odstopiti tudi kot poslanec, kar bi mu zelo otežilo vrnitev v politiko. Ministrica za kulturo Nadine Dorries, ki mu je izjemno vdana, je zdaj preiskavo razglasila za lov na čarovnice, in pozvala štiri konservativne člane sedemčlanskega odbora, naj odstopijo. Lord Goldsmith, ki ga je Johnson leta 2019, ko je na volitvah izgubil poslanski sedež, imenoval za člana lordske zbornice, da ga je obdržal v vladi (lani je bil na zastonj počitnicah v lordovi razkošni španski vili), je odbor za privilegije razglasil za pristranski in maščevalen, ker so vsi štirje konservativni člani v preteklosti kritizirali Johnsona zaradi zabav in ker so preostali trije člani laburisti. Ena od njih je predsednica odbora, poslanska veteranka Harriet Herman, ki je Johnsona razglasila za sramoto.

Johnsonovi zavezniki v politiki in medijih odbor razglašajo za »kengurujsko sodišče«, kot rečejo sodiščem, ki kot kenguru skačejo pred predstavitvijo dokazov, ker so vnaprej prepričana o krivdi. Johnsonu naklonjeni dnevnik Daily Mail piše, da hoče odbor obrcati človeka, ki je na tleh. V resnici gre za demokratično ugotavljanje resnice o tem, ali je prvi premier, ki je kršil zakon in moral plačati globo, tudi lagal v parlamentu. Johnson pa preiskavo lahko prepreči zelo enostavno: če 6. septembra, ko se bo izselil z Downing Streeta 10, sporoči, da odstopa tudi kot poslanec.