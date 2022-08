Gospo so v mestu zaplinili, da je morala na bolniško

V minulih dveh letih je policija protestnike preganjala in zaplinjala, po novem pa upošteva pravna mnenja, ki nakazujejo, da so (politične) demonstracije temelj demokracije. Vendar spremenjen pogled še ni ustavil prekrškovnih postopkov. Te bodo do konca avgusta še proučevali na pravosodnem ministrstvu.