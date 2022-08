Dvodnevni državniški obisk v Turčiji je predsednik države Borut Pahor danes sklenil s slavnostno večerjo pri turškem predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, s katerim sta na dvostranskih pogovorih razpravljala o mednarodnih temah, predvsem o vojni v Ukrajini, in dvostranskih odnosih, za katere je Pahor ocenil, da so brez odprtih vprašanj. Tretji državniški obisk Pahorja v Turčiji, državi, s katero ima Slovenija že enajst let sklenjeno strateško partnerstvo, je bil sicer namenjen predvsem krepitvi političnih in gospodarskih odnosov. Da bi se gospodarsko sodelovanje med podjetji iz obeh držav še okrepilo, so med obiskom v Ankari organizirali poslovno konferenco gospodarstvenikov iz Slovenije in Turčije. Pahorja je na obisku spremljal minister za gospodarstvo Matjaž Han.

Svarila pred nevarnostmi na zahodnem Balkanu

Politični vrhunec Pahorjevega obiska so bili pogovori pri Erdoganu, ki so sledili dopoldanskemu polaganju venca na grobu prvega turškega predsednika Mustafe Kemala Atatürka. Erdogan je po pogovorih ocenil, da prijateljski odnosi in sodelovanje s Slovenijo prispevajo k regionalnemu miru in stabilnosti. »Verjamem, da se bo naše partnerstvo, ki se je razvilo na osnovi prijateljstva, zavezništva in strateškega partnerstva, okrepilo na vseh področjih v prihodnjem obdobju, tudi na področju turškega pridruževanja Evropski uniji,« je menil turški predsednik in dodal, da lahko državi skupne korake naredita tudi v obrambni industriji. Erdogan se je Pahorju še enkrat zahvalil, da je po neuspelem poskusu puča pred sedmimi leti kot prvi evropski državnik prišel izrazit solidarnost Turčiji.

Pogovori med predsednikoma na štiri oči so tekli tudi o vojni v Ukrajini in o položaju na zahodnem Balkanu. Pahor je ocenil, da bi se, če bo vojna trajala še dlje časa, napetosti lahko preselile tudi na zahodni Balkan. Erdoganu se je zahvalil za njegovo posredovanje med Ukrajino in Rusijo ter za to, da se na zaletava s pobudami za dosego miru za vsako ceno, temveč poskuša pomagati, da bi nedolžni ljudje čim manj trpeli, dokler se ne bi pokazala priložnost za začetek mirnega dialoga za dosego pravičnega miru.

Pogovori tudi o še več letalskih povezavah

Gospodarsko sodelovanje med državama je že sedaj zelo dobro, blagovna menjava se zadnja leta veča in je lani znašala 1,14 milijarde evrov, kar je skoraj na predkoronski ravni 1,2 milijarde evrov iz leta 2019. Matjaž Han je kot mogoča področja krepitve gospodarskega sodelovanja naštel vrsto panog in omenil tudi povečanje turških naložb pri nas, ki so konec leta 2020 znašale slabih dvajset milijonov evrov.

O vprašanjih krepitve gospodarskega sodelovanja se je pogovarjal s turškim kolegom, ministrom za industrijo in tehnologijo Mustafo Varankom, s katerim je spregovoril tudi o morebitnem povečanju letalskih povezav Turkish Airlines na letališču Jožeta Pučnika.