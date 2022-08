Po eksplozijah v skladišču streliva ruskega letalskega oporišča na Krimu v torek zvečer, ko je umrl en človek, več pa je bilo ranjenih, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v svojem govoru, ne da bi te eksplozije omenil, obljubil, da bo polotok spet postal del Ukrajine in da se dotlej vojna ne bo končala. »Ruska vojna proti Ukrajini, proti svobodni Evropi, se je začela s Krimom in mora se končati s Krimom, z njegovo osvoboditvijo,« je dejal.

Do eksplozij je prišlo severno od Sevastopola v letalskem oporišču Saki, kjer so vojaška letala suhoj, ki so pogosto bombardirala cilje na jugu Ukrajine. Zahodni mediji, sklicujoč se na vire v Ukrajini, navajajo, da je šlo za napad specialnih ukrajinskih enot. New York Times trdi, da so Ukrajinci sami izdelali izstrelke, ki naj bi povzročili ogromno materialno škodo. Pariški dnevnik Le Monde pa meni, da gre za izstrelke zahodne izdelave.

Kijev ni potrdil, da bi stal za napadom, ki bi bil prvi na polotoku, odkar si ga je Rusija leta 2014 priključila. Simbolično bi bil to za Kremelj hud udarec, kot je bila sredi aprila potopitev križarke Moskva, admiralske ladje ruske črnomorske flote. Kot tedaj tudi sedaj v Kremlju trdijo, da je eksplozijo streliva povzročila malomarnost. Rusija pa je že prej v primeru ukrajinskega napada na Krim zagrozila s strašnimi povračilnimi napadi.

Preusmerjanje elektrike

Rusija in Ukrajina druga drugo še naprej obtožujeta obstreljevanja jedrske elektrarne Zaporožje (JEZ), ki je s šestimi reaktorji največja v Evropi in je zdaj v ruskih rokah. Obstajajo posnetki, ki dokazujejo, da ima ruska vojska v JEZ skladišče orožja in streliva. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je izjavil, da »ni neposredne nevarnosti za jedrsko varnost«. Sevanje je na normalni ravni, rakete in granate pa nikoli niso zadele občutljivega dela elektrarne. Je pa bil v noči s torka na sredo na širšem območju JEZ za 13 civilistov usoden ruski raketni napad.

Vse pa kaže, da namerava Rusija vso elektriko iz JEZ usmeriti na Krim. V ta namen naj bi v zadnjih dneh Rusi poškodovali tri od štirih daljnovodov, ki vodijo iz JEZ. Za Putina, ki hoče povsem oslabiti Ukrajino, je zelo pomembno, da elektrarno obvladuje, saj se je iz nje z elektriko preskrbovalo štiri milijone ali četrtina ukrajinskih gospodinjstev.

Na ameriškem obrambnem ministrstvu medtem ocenjujejo, da je od začetka vojne 24. februarja mrtvih ali ranjenih od 70.000 do 80.000 ruskih vojakov, kar je polovica vseh poslanih v vojno. Sicer se na ruski strani borijo predvsem moški s Kavkaza in iz Sibirije, tako da ni nevarnosti upora v večjih mestih v evropskem delu Rusije, kot se je to zgodilo pred 35 leti med vojno v Afganistanu. Že ves teden se pojavljajo tudi trditve, da je Severna Koreja Rusiji za boj proti ukrajinski vojski ponudila 100.000 »prostovoljcev«, Rusija pa naj bi rekrute iskala tudi med ruskimi zaporniki.