Hotel za počitek strojevodij

Kot vas danes obveščamo na prvi in osmi strani, si ljubljanska železniška postaja lahko obeta hotel, ki ga bodo uredili kar v stari zaščiteni rumeni stavbi. Novica je naravnost fantastična. Sploh za vse potnike naših vlakov na relaciji med Koprom in Mariborom, ki se bodo po dolgotrajni in naporni prvi polovici poti v novem hotelu lahko malce spočili, si oddahnili, se oprhali, nekaj pojedli, popili, če bo nuja, bodo lahko tudi prespali. Potem pa spet na dolgo, a prijetno pot naprej – bodisi do oddaljenega Kopra ali pa še bolj oddaljenega Maribora. Še bolj bodo nove pridobitve veseli strojevodje in sprevodniki na vlakih omenjene povezave. Obvezen počitek bodo namreč lahko opravili kar v lastnem, železniškem hotelu. Še vedno bodo sicer morali počivati kar na klopcah postaj na Pragerskem, v Zidanem Mostu ter Postojni, ljubljanski počitek pa bo po novem prijetnejši.