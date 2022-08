Po navedbah južnega poveljstva ukrajinskih sil je bil napad na most pri hidroelektrarni uspešen, česar pa še niso potrdile ruske sile.

Ruska vojska je veliko večino regije Herson na jugu Ukrajine zasedla v prvih dneh invazije, v zadnjih tednih pa ukrajinska vojska krepi napade v tem delu države, pri čemer uporabljajo rakete dolgega dosega.

Kot navaja dpa, so Ukrajinci v podobnih napadih nedavno že uničili železniški in cestni most v bližini mesta Herson. Rusi so nato vzpostavili trajektno povezavo za civiliste, domnevno pa je vojska postavila tudi več pontonskih mostov na reki, ki meri v širino en kilometer.

Sposobnost ruskih sil za dobavo opreme svojim silam na obeh bregovih Dnepra bo zelo pomembna za nadaljnji potek vojne. Regija Herson je namreč ključnega pomena za ukrajinsko kmetijstvo, na jugu pa meji na polotok Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.