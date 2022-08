Tesna prijatelja Janez Janša in Viktor Orban, ki hvalita drug drugega, kujeta dogovor o sodelovanju in tudi o razvoju Prekmurja. In res. Madžarska postaja lastnik turističnih zmogljivosti Slovenije in naših medijskih hiš. O, Janez, Janez, ali bi nas res prodal? Smo pa le 24. aprila rešili Prekmurje in nastala je taka sprememba, da se sedaj vzajemno ne hvalita več. O, ti prijateljstvo, kako kratek vek imaš, samo dokler kaj veljaš.

Družba Nova Obzorja, izdajateljica strankarskega tednika Demokracija, je zašla v finančne težave. Madžarsko podjetje R-Post-R, ki je pod vplivom Orbana, je prodalo Demokracijo, ker posluje z izgubo. Jože Biščak, direktor Novih Obzorij in odgovorni urednik Demokracije, je odstopil z obeh položajev. On je dojel novo situacijo, druge v Obzorjih pa to še čaka.

Kazen mora biti vzgojna, pravijo pedagogi. In ker Demokracija ni zadostno hvalila svojega idola, sedaj doživlja kazen. Njihov idol bi jih lahko finančno rešil, če bi prodal tisto psihiatrično kliniko v Avstraliji.

To bi zadostovalo za še kakšno leto životarjenja Demokracije. Res je, da bi v tem primeru poslanec Miha Kordiš, ki je na svoje poslansko vprašanje dobil od Janše naslednji odgovor »bom preveril, če imam v svoji kliniki v Avstraliji še kaj prostora v oddelku«, ostal brez obljubljene postelje. Pričakovanje, da bo premier Golob poiskal ustrezno posteljo v domačem kraju, je iz trte zvito, saj novi premier ni maščevalen človek.

Omenimo še, zakaj sedaj Demokracija pošilja svoj apel na pomoč. V izdaji 3. decembra 2020, ko je po svetu razsajal korona virus, je Demokracija zapisala: »Ker se bela rasa ne more ohraniti pred navalom nekaterih ras, bo Bog ustvaril virus, ki bo najnaprednejšo raso rešil pred uničenjem.« Za zaključek še: »Tudi Jezus je bil bel. Z razlogom. Ni bil črn ali rumen.« Priznajte, da tega niste vedeli. Seveda ne, ko pa ne berete Demokracije. Ni se nam treba bati kakšne nove Sodome in Gomore ali biblijske poplave, saj je Bog zelo iznajdljiv in vedno najde kakšno novo »potegavščino« da škoduje človeštvu. Takšno branje res vznemirja človeka. Če pa ne prebirate Demokracije, lahko še naprej živite mirno in spokojno. Zato pa je sedaj ta singularni tednik v finančnih težavah, pa še Orban je zaprl pipico. Ali še velja rek, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal? Preberite še enkrat obupni klic na pomoč, zapisan v začetku članka. S tem bi zaključil članek in se poslavljam od vas, kot se bo tudi Demokracija.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani