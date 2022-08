Dr. Nina Pirnat, vodja delovnega paketa za vzgojo in izobraževanje, ki deluje znotraj posvetovalne skupine, je povedala, da delovno skupino za področje vzgoje in izobraževanja sestavlja trinajst predstavnikov, ki prihajajo tako s področja vzgoje in izobraževanja kot tudi z zdravstvene stroke. Osnovni namen skupine je obravnava ključnih vprašanj, ki pomagajo pri preprečevanju prenosa in širjenja akutnih okužb dihal in covida-19 v vzgoji in izobraževanju. S tem pripomorejo k počasnejšemu širjenju virusa v šolah kot tudi v celotni populaciji, posledično pa bo tudi šolski proces potekal z manj zapleti, zmanjšal pa se bo tudi pritisk na bolnišnice. Vse odločitve se sprejema na skupnih sejah, kjer se trudijo uskladiti do te mere, da dosežejo maksimalni konsenz.

Ključna ukrepa, ki pripomoreta k manjšemu številu okužb v šolskem okolju, sta vezana na prezračevanje in izločanje okuženih oseb iz kolektiva. Obe priporočili je skupina sprejela s stoodstotnim soglasjem in soglasjem ministrstva za šolstvo. Glede prezračevanja je bil pripravljen tudi tehnični dokument, ki obravnava posamezne vrste prezračevanja v ustanovah, saj ugotavljajo, da ima večina naravno prezračevanje, nekateri pa umetnega. Poleg tega so tam napisana tudi priporočila, kdaj si lahko pomagamo z dodatnimi ukrepi, na primer merilnikom CO2. Priporočajo, da se prostore zrači večkrat na uro, z na stežaj odprtimi okni in vrati. »Ustvarjanje prepiha je nujno, saj se tako zmanjšuje koncentracija v zraku. Pozimi je sicer to lahko neugodno, a s tem se bomo morali sprijazniti in to nelagodje reševati z večplastnimi oblačili, če bo to treba.«

Skupina se strinja tudi z ukrepom samotestiranja, ki se nanaša na vse šolajoče (osnovnošolce, dijake, študente). S tem želijo preprečiti, da okužene osebe pridejo v izobraževalne ustanove in posledično okužijo kolektiv. Ključno je, da je samotestiranje vezano na dom in ne na šolo. »Zato velja priporočilo, da oseba, ki ima akutno okužbo dihal, ostane doma in se samotestira.« Pedagogi so sicer predlagali izjemo, in sicer da se osebam, ki se nahajajo v zavodu s posebnimi potrebami oziroma osnovnimi šolami s prilagojenim programom, omogoči samotestiranje v ustanovi.

»Samotestiranje bi se začelo v fazi, ko je virus med nami, vendar želimo kljub temu živeti normalno,« je dejala dr. Pirnat in dodala, da so ga predlagali že z začetkom šolskega leta. Trenutna priporočila za samotestiranje torej zdaj veljajo le za tiste osebe, ki zbolijo oziroma tiste, ki so bili obveščeni, da so bili v stiku z okuženo osebo. Na primer, če imamo doma vse člane družine okužene s covidom, je priporočeno, da se tudi otrok testira. Torej za tiste, ki nimajo okužb dihal ali niso bili v stiku z okuženo osebo, to za zdaj ne velja. »Obdobno samotestiranje bi se začelo, ko bi bila stopnja okužb v populaciji tako visoka, da bi bilo nujno, da to počnemo.« Skupini je v interesu tudi, da bodo vsi šolajoči dobili brezplačne teste, vendar se glede tega še niso uspeli natančno dogovoriti.

Dr. Pirnat je dodala še, da evidenc samotestiranj otrok ne bodo vodili, saj menijo, da je to odgovornost vsakega posameznika. »V kolikor je otrok bolan ali je bil v stiku z okuženo osebo s covidom, je na njem oziroma na starših, da se pomisli na to in se gredo testirat, saj bomo s tem preprečili vnos okužb v kolektiv.« O nošenju mask se zaenkrat še niso pogovarjali, vendar ni usmeritve, da bi bile te v šolskem procesu prisotne.

Dr. Marta Grgič Vitek, članica posvetovalne skupine in delovnega paketa s področja cepljenja, je predstavila priporočila in novosti glede cepljenja. Sporočila je, da so v juliju posodobili priporočila glede cepljenja, saj ta niso bila posodobljena že od aprila. Kot glavno spremembo je navedla priporočilo za vse osebe, pri katerih se pričakuje težji potek bolezni, da se cepijo z drugim poživitvenim odmerkom. K temu je pozvala predvsem oskrbovance v domovih za starejše in starejše od 60 let. Raziskave in podatki so namreč pokazali, da so obstoječa cepiva učinkovita za preprečevanje težkega poteka okužbe, prav tako pa nakazujejo korist drugega poživitvenega odmerka za ranljive skupine. K celjenju je povabila tudi osebe, ki se do zdaj še niso cepile z osnovnim odmerkom. Opažajo namreč, da je naša precepljenost precej nižja v primerjavi s povprečno precepljenostjo v ostalih članicah EU. »Če pogledamo starejše od 60 let, je precepljenost za naše razmere relativno visoka, saj imamo precepljenost 80 odstotkov z osnovnim, s prvim poživitvenim pa 60 odstotkov. Če to primerjamo s povprečjem EU, je to relativno nizko. Imamo namreč 40 odstotkov oseb, ki še niso prejele prvega poživitvenega odmerka.«

Kmalu bodo sicer na voljo nova cepiva, vendar pa je za rizične skupine priporočljivo, da s cepljenjem ne čakajo. Ostali lahko počakajo na posodobljena cepiva, ki so bolj prilagojena različici omikron, dostopna pa bi bila oktobra ali kasneje. »Če bodo regulatorji odobrili bivalentno cepivo, ki pokriva različico ba1, bo ta dokaj hitro na voljo v zadostnih količinah. Če pa bo za različico ba45, bo ta v večjih količinah na voljo šele okoli novembra.«

Za poživitvene odmerke se sicer bolj priporoča mRNA cepiva. Mladostnikom priporočajo osnovno cepljenje, saj je zaenkrat poživitveni odmerek priporočen le rizičnim skupinam. Najpomembneje je, da se cepijo oskrbovanci v domovih za starejše, saj so tam že zaznali posamezne izbruhe. »Res je, da so poteki bolezni po zaslugi cepljenja lažji, vendar je še vedno nevarnost, da kdo pristane v bolnišnici, kar bi bilo smiselno preprečiti,« je še dodala. Do zdaj sta bili s strani Zdravniške zbornice Slovenije organizirani dve srečanji, na katerih so bili prisotni tudi izvajalci cepljenja v DSO. Prizadevajo si namreč, bi bilo v domovih za starejše organizirano cepljenje, saj bi to pospešilo višjo precepljenost za najbolj rizične.