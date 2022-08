»Jadranko Grlić z današnjim dnem nepreklicno odstopa z mesta glavnega inšpektorja za delo, in sicer predvsem zaradi očitno različnih pogledov vodstva ministrstva in vodstva inšpektorata ter njega osebno na pristojnosti in način dela Inšpektorata Republike Slovenije za delo,« so sporočilo Inšpektorata RS za delo povzeli na portalu.

Televizija Slovenija je v torek razkrila nove primere izkoriščanja tujih delavcev v eni od ljubljanskih avtopralnic. Primer je v Odmevih komentiral minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ter bil kritičen do dela inšpekcije. Ta bi morala po prepričanju ministra »obrniti metodo dela«.

»Problem je, da take zgodbe vedno zaznajo nevladne organizacije in preiskovalni novinarji. Inšpekcija bi morala biti tista, ki take zgodbe zazna,« je dejal in pojasnil, da je o težavah govoril tudi z inšpektorji. »Skozi pogovore smo želeli videti, kakšna je njihova metoda dela in kako oni razumejo problem. Jaz sem prišel do zaključka, da ga ne razumejo,« je bil kritičen in sklenil, da ne izključuje možnosti menjave na vrhu inšpekcije.